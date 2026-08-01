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تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن إلى 98.9 مليون دينار

  • 01 أغسطس 2026
  • 15:27
تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن إلى 989 مليون دينار

خبرني - انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال شهر حزيران إلى 98.9 مليون دينار، مقارنة بـ103.6 ملايين دينار في شهر أيار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بلغ 16.1 ألف شيك، منها 10,759 شيكاً، بنسبة 66.6%، ارتدت لأسباب مالية بقيمة 57.2 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 5,385 شيكاً، بنسبة 33.4%، وبقيمة 41.8 مليون دينار.

كما تراجع عدد الشيكات المتداولة خلال حزيران بنسبة 7.5% ليصل إلى 510 آلاف شيك، مقارنة بـ552 ألف شيك في أيار، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة إلى نحو 3.48 مليارات دينار، مقابل 3.33 مليارات دينار في الشهر السابق.

واستقرت نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات المتداولة عند 3.2% خلال حزيران، مقارنة بـ3.4% في أيار.

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