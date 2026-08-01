أحلام تقتحم جمهور جدة.. وزوجها يراقب المشهد بفخر وقلق

خبرني - خطفت الفنانة أحلام الأنظار خلال حفلها في جدة بعدما غادرت المسرح واتجهت إلى الجمهور، في مشهد عفوي أشعل تفاعل الحاضرين.

وشهد الحفل، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم جدة وسط حضور جماهيري كامل العدد، تفاعلًا واسعًا بين الفنانة الإماراتية ومحبيها، إذ حرصت على مصافحة الجمهور والتقاط الصور التذكارية معهم، بينما ردد الحاضرون كلمات أغانيها بحماس كبير.

ومن بين المشاهد التي لفتت الانتباه، ظهور زوجها مبارك الهاجري وهو يتابع ما يحدث عن قرب، حيث بدت عليه علامات الفخر والسعادة بالتفاعل الجماهيري، إلى جانب حالة من القلق مع اقتراب الجمهور من زوجته أثناء تجولها بينهم.

وخلال الحفل، أعربت أحلام عن سعادتها بالعودة إلى جمهور جدة، مؤكدة أنها أنهت إجازتها مبكرًا خصيصًا لإحياء هذه الأمسية، مشيرة إلى أن جمهور المدينة يحتل مكانة خاصة في قلبها.

وأبدت الفنانة إعجابها الكبير بحفظ الجمهور لأغانيها الجديدة وتفاعلهم معها بالقدر نفسه الذي يرافق أعمالها الكلاسيكية، معتبرة أن هذا التفاعل يمثل أكبر مكافأة يمكن أن يحصل عليها أي فنان.

وفي لفتة حملت الكثير من الحنين، أكدت أحلام أنها أرادت أن تعيد جمهورها إلى ذكريات تمتد لثلاثة عقود من مسيرتها الفنية، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها "أحسن" و"أكثر من الأول" و"بغيظك" و"يوم هب الوقت"، بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو وليد فايد.

وكشفت أحلام عن استعدادها لتقديم تعاون فني جديد مع الفنان خالد عبدالرحمن، موضحة أن العمل جارٍ على أكثر من أغنية ستجمعهما خلال الفترة المقبلة.

كما تحدثت عن مشروعها الفني المقبل، الذي يهدف إلى إعادة تقديم التراث الموسيقي الخليجي بروح معاصرة تحافظ على أصالته وتقدمه للأجيال الجديدة بأسلوب حديث يواكب تطورات العصر.



