أدنوك تعتمد آلية جديدة لتسعير خامات نفط أبوظبي

خبرني - أعلنت "أدنوك" امس الجمعة عن تحديث آلية "سعر البيع الرسمي" (OSP) لخامات نفط أبوظبي، وذلك بعد إجراء مراجعة تجارية دورية.

واعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ستنتقل "أدنوك" من آلية التسعير الحالية القائمة على بورصة إنتركونتيننتال أبوظبي للعقود الآجلة باستخدام عقد مربان الآجل والتي تحدد سعر النفط الخام قبل شهرين من التحميل، إلى آلية تسعير شهرية (prompt-month) تعتمد على معيار بلاتس دبي (PCAAT00)، بالإضافة إلى فرق سعر تعلنه "أدنوك" في الشهر الذي يسبق شهر التسليم المستهدف.

وفقا للموقع الرسمي لأدنوك، سيتم تطبيق آلية التسعير المحدَّثة على جميع خامات نفط أبوظبي، سواءً البرية أو البحرية، بما في ذلك "مربان"، و"داس"، و"أم اللولو"، و"زاكوم العلوي"، وستعزز توافق التسعير مع شهر التحميل.

جدير بالذكر أن "أدنوك" ترصد بشكل متواصل وجود طلب قوي على خاماتها النفطية، وتُركز على توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة لعملائها في مختلف أنحاء العالم، مدعومةً بإمكانياتها المتميزة في مجالات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية. وستساهم آلية التسعير الجديدة في تعزيز التزام "أدنوك" بشفافية الأسعار تجاه القاعدة المتزايدة من عملائها ومستثمريها.

ومن غير المتوقع أن يكون لتغيير آلية التسعير تأثير جوهري على أي من الأدوات المالية المدرجة التابعة لأدنوك، بما في ذلك الإصدارات التي تمت ضمن برامج سندات الدين متوسطة الأجل أو الصكوك التابعة لشركة "أدنوك مربان".

كما تؤكد مجموعة "أدنوك" أنها ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بتسليم خاماتها من حقول أبوظبي البرية والبحرية.