مباحثات أردنية سويسرية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

خبرني - غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، مع القائمة بالأعمال بالإنابة في السفارة السويسرية لدى المملكة هانا فاسناخت، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسويسرا، وتوسيع آفاق التعاون في مجالي الأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة، ترأسه عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين السر أنور العبيدات، بحضور أمين الصندوق بلال شاور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وحسب بيان للغرفة، السبت، شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضا الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم نمو التبادل التجاري.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسويسرا، وتطوير الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم بتشجيع الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما شهد اللقاء حوارا بناء بين القائمة بالأعمال وأعضاء الغرفة تناول أبرز الفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكد الجانبان أهمية المؤتمر الاقتصادي الأوروبي الذي يعقد في الأردن، باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال الأردني والأوروبي، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، وبناء شراكات جديدة بين الشركات الأردنية والأوروبية، بما يسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، وتعزيز التبادل التجاري، وترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وأكد أعضاء غرفة التجارة الأوروبية في الأردن حرص الغرفة على مواصلة دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية، من خلال تمثيل مجتمع الأعمال، وتوفير منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع التبادل التجاري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن الغرفة تعمل على دعم الشركات الأوروبية العاملة في المملكة، ومساندة الشركات الأردنية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق الأوروبية، إلى جانب الإسهام في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التواصل مع صناع القرار بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

يشار إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن أطلقت في النصف الثاني من عام 2025، جاءت تتويجا لثلاثة عقود من العمل ضمن جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، لتكون منظمة مستقلة تمثل مصالح الشركات الأوروبية والأردنية ذات التوجه الأوروبي في المملكة.

وتعمل الغرفة على تعزيز التجارة والاستثمار بين الأردن والدول الأوروبية في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلى جانب بناء جسور حوار فاعلة بين القطاع الخاص وصناع القرار على المستويين الأردني والأوروبي، بما يسهم بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.