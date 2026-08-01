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أعطى موافقته.. محمد صلاح على أعتاب الاتحاد السعودي

  • 01 أغسطس 2026
  • 10:02
أعطى موافقته محمد صلاح على أعتاب الاتحاد السعودي

خبرني - أصبح محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على أعتاب الانتقال إلى صفوف الاتحاد السعودي، حسب تقارير إعلامية.

وكان نادي بشكتاش التركي أوقف في وقت سابق المفاوضات مع محمد صلاح بسبب مطالب وكيله المرتفعة.

وبحسب ما كشف عنه موقع "ajansspor" التركي، فإن الاتحاد بدأ المفاوضات مع محمد صلاح بشكل رسمي.

وأضاف التقرير أن الاتحاد عرض على صلاح راتبا مغريا قدره 25 مليون دولار سنويا.

وأنهى موضحا أن صلاح أعطى موافقته للاتحاد على العرض المالي الذي تقدم به خلال الساعات الماضية، والإعلان الرسمي عن الصفقة بات وشيكا.

يذكر أن محمد صلاح أنهى مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي 2025-2026، بعد 9 سنوات قضاها بين صفوف الريدز.

وعاد محمد صلاح مع منتخب مصر من كأس العالم 2026 بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأرجنتين بالخسارة 2-3 عقب الأشواط الإضافية.

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