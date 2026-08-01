لماذا انكمش الاقتصاد السعودي؟

خبرني - أثار إعلان انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 تساؤلات حول أداء أكبر اقتصاد عربي، رغم تسجيل المالية العامة تحسناً ملحوظاً وارتفاع أسعار النفط العالمية. إلا أن البيانات تشير إلى أن الانكماش يرتبط بشكل رئيسي بتراجع النشاط النفطي والتوترات الجيوسياسية، وليس بضعف شامل في الاقتصاد.

وتُظهر بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة انخفض إلى 34.3 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة مع 125.7 مليار ريال في الربع الأول، بتراجع يقارب 75%، مستفيداً من ارتفاع الإيرادات إلى 338.9 مليار ريال، بزيادة 12% على أساس سنوي.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% لتصل إلى 185.1 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 153.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم ذلك، تراجع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الانخفاض الحاد في نشاط القطاع النفطي، الذي تأثر بتراجع الإنتاج والصادرات خلال الحرب والتوترات العسكرية في المنطقة، إضافة إلى اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس مباشرة على حجم الإنتاج النفطي، رغم ارتفاع أسعار الخام.

وأجبرت التطورات الأمنية المملكة على الاعتماد بصورة أكبر على خط أنابيب شرق–غرب، الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر متجاوزاً مضيق هرمز، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 7 ملايين برميل يومياً، ما أسهم في استمرار تدفق الصادرات عبر مسارات بديلة.

وفي المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية تسجيل نمو، إلا أن وتيرتها تباطأت مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها التطورات الجيوسياسية، وتأثيرها في ثقة المستثمرين وسلاسل الإمداد.

كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 11% ليبلغ 373.1 مليار ريال خلال الربع الثاني، فيما زاد الإنفاق الرأسمالي بنسبة 16% إلى 46.2 مليار ريال، بعد ارتفاعه بنسبة 56% في الربع الأول على أساس سنوي، في إطار استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبرامج "رؤية 2030".

وسجل الإنفاق العسكري خلال النصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 12% ليصل إلى 124.6 مليار ريال.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن ارتفاع أسعار النفط العالمية أسهم في تعزيز الإيرادات المالية للمملكة رغم انخفاض الإنتاج، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 47% منذ بداية العام، مقترباً من 90 دولاراً للبرميل، وهو ما ساعد على تقليص عجز الموازنة.

ونقلت الوكالة عن رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي في EFG Hermes، محمد أبو باشا، قوله إن متوسط سعر نفط عند 90 دولاراً للبرميل قد يخفض عجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة مع 5.8% في عام 2025، لكنه أشار في المقابل إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والعسكري وانخفاض الإنتاج النفطي رفعا سعر التعادل اللازم لتحقيق توازن الموازنة إلى نحو 115 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 96 دولاراً في العام الماضي.

ويؤكد اقتصاديون أن الانكماش الحالي يعكس تأثير صدمة خارجية مرتبطة بتراجع النشاط النفطي والتوترات الإقليمية، أكثر من كونه مؤشراً على ضعف هيكلي في الاقتصاد السعودي، الذي لا يزال يحتفظ بعوامل قوة تشمل الاحتياطيات المالية الكبيرة، وانخفاض مستويات الدين العام، واستمرار تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي ضمن "رؤية 2030"، إلى جانب مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق النمو، وإن بوتيرة أبطأ.