ترمب : إسرائيل سعيدة جدا باتفاق نزع سلاح حماس

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إسرائيل "سعيدة جدا" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي.

وقال ترمب ، خلال اجتماع لحكومته في منتجع كامب ديفيد، إن بلاده توصلت إلى "تفاهم" مع إسرائيل بشأن الاتفاق، مضيفا: "لدينا تفاهم مع إسرائيل، وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق. لقد ساعدتنا إسرائيل وكانت متعاونة للغاية في هذا الصدد".

ووصف ترمب الاتفاق بأنه "صفقة رائعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "لم يكن أحد يعتقد أن من الممكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع حماس".

وفي تطور متصل، نشر مجلس السلام في غزة "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، تضمنت المبادئ والآليات التنفيذية للمرحلة المقبلة، بما يشمل وقف العمليات العسكرية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن هذه الخطوة تمهد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.

وحتى الآن، لم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاق، في حين رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "خارطة الطريق"، معتبرا أنها "غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل"، مما يعكس انقسامات داخلية محتملة في الموقف الإسرائيلي من الاتفاق.

وفي تطور مهم، كشفت مصادر لقناة "العربية" أن الإدارة الأمريكية نقلت إلى حركة حماس، عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء وبحضور وفد من الحركة، تعهدا بضمان الالتزام بمبدأ التبادلية في تنفيذ اتفاق السلام، وعدم السماح لنتنياهو بعرقلة مساره. وأكدت واشنطن أنها ستلزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب واستكمال الالتزامات المتفق عليها.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بـ"التقدم" المحرز في إعداد خارطة الطريق، مؤكدة استعدادها لتحمل مسؤولياتها فور بدء تنفيذ الترتيبات المتفق عليها. ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت مسار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، مما يضع الاتفاق الجديد أمام اختبار حقيقي على الأرض وسط تحديات كبيرة ما زالت قائمة.