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حماس : سلاحنا الثقيل لن يسلم إلا بانسحاب الاحتلال من غزة

  • 31 تموز 2026
  • 16:39
حماس سلاحنا الثقيل لن يسلم إلا بانسحاب الاحتلال من غزة

خبرني - أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها تعاملت مع العملية التفاوضية بمسؤولية وإيجابية خاص مقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة 2 من الاتفاق

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة، التزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف القتل هو المدخل الأساس للمضي بالتنفيذ ووضع الإطار الزمني لما تم التوافق عليه

وبينت أنّ تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى مشيرة إلى أنّ الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطت بوقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة

وتابعت في البيان، أنّ الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل مشروط بدخول اللجنة الإدارية وانتشار القوة الدولية وحل المليشيات التي شكلها الاحتلال

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