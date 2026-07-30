قطر تنفي استضافة وفد إيراني في سفارتها بدمشق

خبرني - نفت سفارة قطر في دمشق الأنباء حول "وصول وفد إيراني إلى سوريا برعاية قطرية واستضافته في مقرها بدمشق".

قالت السفارة القطرية بدمشق في بيان إن هذه المزاعم "عارية عن الصحة تماما" ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة مؤكدة أن مقر البعثة الدبلوماسية لم يستخدم لاستضافة أي وفود أو لقاءات من هذا النوع.

وأضاف البيان أن تحركات قطر الدبلوماسية في سوريا تتم بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبشفافية وضمن ما يخدم جهود الاستقرار والحوار بعيدا عن أي ترتيبات غير رسمية أو قنوات موازية.

ودعت السفارة القطرية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المعلومات الموثقة محذرة من أن تداول الأخبار غير الموثقة قد ينعكس سلبا على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين الدول.

وجاء النفي بعد مزاعم تحدثت عن زيارة إيرانية حساسة لدمشق برعاية قطرية منذ أربعة أيام، من قبل وفد إيراني برئاسة جواد غفاري، القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا.

وزعمت وسائل إعلام وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، أن الزيارة جاءت بعد لقاء ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني، الذي أعلنته بيروت منذ أشهر شخصا غير مرغوب فيه.