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بعد هجوم دمياط .. تراجع السندات الدولية للسعودية وقطر والإمارات

  • 30 تموز 2026
  • 13:27
بعد هجوم دمياط تراجع السندات الدولية للسعودية وقطر والإمارات
جاء التراجع بعد حادثة استهداف طائرة مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط المصري

خبرني  - شهدت أسعار السندات السيادية الدولية لدول مصر والسعودية وقطر والإمارات تراجعا اليوم الخميس، وذلك بعد حادثة استهداف طائرة مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط.

وأظهرت بيانات منصة "تريدويب" المتخصصة في تداول السندات، أن السندات المصرية الأطول أجلا سجلت أكبر انخفاض بما يصل إلى 1.2 سنت، حيث جرى تداول السندات المستحقة في عام 2047 عند مستوى 92.84 سنت للدولار.

وجاء هذا التراجع في أعقاب تقارير عن استهداف طائرة مسيرة لسفينتين في ميناء دمياط، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين من تداعيات أمنية محتملة على الاستقرار في المنطقة، خصوصا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.

 

 

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