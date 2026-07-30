*
الخميس: 30 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مذكرة نيابية تطالب بإعادة انتخاب الهيئات الإدارية لأندية المعلمين

  • 30 تموز 2026
  • 10:12
مذكرة نيابية تطالب بإعادة انتخاب الهيئات الإدارية لأندية المعلمين

خبرني - تقدم النائب سالم أبو دولة، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، بمذكرة نيابية موقعة من 24 نائباً إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيها بإحالتها إلى رئيس الوزراء، لإعادة اعتماد آلية انتخاب الهيئات الإدارية لأندية المعلمين بدلاً من التعيين في النظام الجديد.

وأكدت المذكرة أن الانتخاب يمثل حقاً ديمقراطياً مارسه أعضاء الهيئات العامة لعقود، ويسهم في تعزيز استقلالية الأندية وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة في إدارة شؤونها.

واعتبرت أن استبدال الانتخاب بالتعيين يضعف العلاقة التمثيلية بين الهيئات الإدارية والهيئات العامة، ويحد من دور المعلمين في اختيار ممثليهم، بما قد ينعكس سلباً على استقلالية الأندية.

ودعت المذكرة إلى إعادة النظر في المواد المتعلقة بآلية اختيار الهيئات الإدارية، بما يضمن الحفاظ على النهج الديمقراطي واحترام إرادة المعلمين، مؤكدة أن هذه المطالب تنطلق من الحرص على المصلحة العامة، وتعزيز استقرار البيئة التعليمية، ودعم مؤسسات المعلمين على أسس من المشاركة والشفافية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عطية يطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفي الزراعة المحالين إلى التقاعد
عطية يطالب رئيس الوزراء بإنصاف موظفي الزراعة المحالين إلى التقاعد
  • 2026-07-29 20:53
إدارية النواب تواصل إقرار مواد بالإدارة المحلية
إدارية النواب تواصل إقرار مواد بالإدارة المحلية
  • 2026-07-29 20:02
النائب السعايدة: السكك الحديدية ترفع قيمة الأراضي التي تمر بها
النائب السعايدة: السكك الحديدية ترفع قيمة الأراضي التي تمر بها
  • 2026-07-29 18:46
النائب السابق العكور: كوني قوية حتى تصيري مطلقة
النائب السابق العكور: كوني قوية حتى تصيري مطلقة
  • 2026-07-29 13:01
العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي
العمل تتعامل مع 22 عقدا جماعيا و28 نزاعا عماليا في النصف الأول للعام الحالي
  • 2026-07-29 09:23
مجلس النواب يقر المادة الأولى من (معدل الملكية العقارية)
مجلس النواب يقر المادة الأولى من (معدل الملكية العقارية)
  • 2026-07-28 16:53