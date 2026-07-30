مذكرة نيابية تطالب بإعادة انتخاب الهيئات الإدارية لأندية المعلمين

خبرني - تقدم النائب سالم أبو دولة، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، بمذكرة نيابية موقعة من 24 نائباً إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيها بإحالتها إلى رئيس الوزراء، لإعادة اعتماد آلية انتخاب الهيئات الإدارية لأندية المعلمين بدلاً من التعيين في النظام الجديد.

وأكدت المذكرة أن الانتخاب يمثل حقاً ديمقراطياً مارسه أعضاء الهيئات العامة لعقود، ويسهم في تعزيز استقلالية الأندية وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة في إدارة شؤونها.

واعتبرت أن استبدال الانتخاب بالتعيين يضعف العلاقة التمثيلية بين الهيئات الإدارية والهيئات العامة، ويحد من دور المعلمين في اختيار ممثليهم، بما قد ينعكس سلباً على استقلالية الأندية.

ودعت المذكرة إلى إعادة النظر في المواد المتعلقة بآلية اختيار الهيئات الإدارية، بما يضمن الحفاظ على النهج الديمقراطي واحترام إرادة المعلمين، مؤكدة أن هذه المطالب تنطلق من الحرص على المصلحة العامة، وتعزيز استقرار البيئة التعليمية، ودعم مؤسسات المعلمين على أسس من المشاركة والشفافية.