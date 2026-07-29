تفاصيل حادث الأتوبيس الترددي في مصر.. السائق منع كارثة

خبرني - كشفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي (تابعة لوزارة النقل) تفاصيل واقعة انحراف إحدى الحافلات عن مسارها بمنطقة الخصوص في القليوبية.

وتداول مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً للحادث.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع أثناء تحرك الأتوبيس في المسار المخصص له على الطريق الدائري، حيث فوجئ السائق بوجود أسرة مكونة من 4 أشخاص تعبر الحارة الخاصة بالأتوبيس في مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبحسب بيان الشركة، تعامل قائد الأتوبيس مع الموقف بشكل سريع، وحاول تفادي الاصطدام بالأشخاص الموجودين أمامه، وهو ما تسبب في انحراف الأتوبيس واصطدامه بالحاجز الخرساني وصعوده إلى الرصيف.

وأكدت الشركة أن قرار السائق جاء بهدف حماية حياة أفراد الأسرة ومنع وقوع حادث دهس، مشيرة إلى أن الواقعة لم تسفر عن أي أضرار بشرية سواء بين ركاب الأتوبيس أو الأشخاص الذين عبروا الطريق بشكل مخالف.

وعقب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل الركاب إلى أتوبيس آخر لمواصلة رحلتهم، بينما تم نقل الأتوبيس المتضرر إلى مركز الصيانة لإجراء الفحص الفني وإصلاح التلفيات التي لحقت به.

ودعت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم استخدام المسار المخصص للأتوبيسات أو عبور الطريق الدائري من الأماكن غير المخصصة لذلك، مؤكدة أن الالتزام بممرات المشاة والأنفاق والسلالم المخصصة يقلل من مخاطر الحوادث ويحافظ على سلامة الجميع.

ويعد الأتوبيس الترددي أحد مشروعات النقل الحديثة التي تستهدف تحسين حركة التنقل على الطريق الدائري، من خلال تخصيص مسارات مستقلة تساعد على تنظيم المرور وتقديم خدمة نقل أكثر سرعة وأمانًا.