المدن الأمريكية تفقد أطفالها.. تحول ديموغرافي يتسارع

خبرني - عندما انتقل فرناندو وباتريشيا إسكوبيدو إلى حي ويلوز، وهو حي راقٍ في إل باسو، بولاية تكساس الأمريكية، قبل 25 عاماً، كان الأطفال منتشرين في كل مكان.

وكان حوالي نصف المنازل في شارعهم يسكنها أطفال، واعتادت ابنتا الزوجين التوأم، وهما صغيرتان، ركوب دراجاتهما الصغيرة في الخارج مع أطفال الحي الآخرين.



والتوأم الآن في الجامعة، والحي يبدو مختلفًا تمامًا، مع تزايد ظاهرة هجرة الأطفال من المدن الأمريكية وسط أزمة ديموغرافية تتمثل في الأساس في تراجع معدل الخصوبة والمواليد، بحسب تحليل لـ "وول ستريت جورنال".

ومع انخفاض معدل الخصوبة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية وفق ما أفاد تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، يتراجع عدد الأطفال دون سن الـ 18 في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويُلاحظ هذا التراجع بشكل خاص في المدن الكبرى، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ووجدت الصحيفة أن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون في المدن الأمريكية الكبرى انخفض بنسبة 6% خلال العقد الماضي، مقارنةً بانخفاض قدره 1% على مستوى البلاد.

ويُعدّ هذا الانخفاض حادًا بشكل خاص بين الأسر التي لديها أطفال صغار، فقد انخفض عدد الأطفال دون سن الخامسة في المدن الكبرى بنسبة 15%، مقارنةً بانخفاض قدره 7% على مستوى البلاد.

حتى المدن التي تشهد نموًا سكانيًا تشهد انخفاضًا في عدد الأطفال.

وانخفض عدد الأطفال في نحو ثلثي المدن الأمريكية البالغ عددها 38 مدينة، والتي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة.

وقد حللت صحيفة "وول ستريت جورنال" بيانات التعداد السكاني للفترة من 2015 إلى 2024، وهي أحدث البيانات المتاحة.

وتعزو الأسر التي لديها أطفال قرارها بالانتقال من المدن إلى مخاوف تتعلق بالتكاليف والسلامة وجودة الحياة.

كما يساهم في هذا الانخفاض تزايد عدد السكان الذين لا ينجبون أطفالاً والذين يختارون البقاء على حالهم، خشيةً من التداعيات المالية والتنازلات التي قد تترتب على تكوين أسرة. ويشهد هذا الانخفاض مدناً من مختلف المستويات الاقتصادية.

سان خوسيه الأعلى من حيث النسبة

وفي مدينة سان خوسيه، كاليفورنيا، حيث يبلغ متوسط دخل الأسرة ضعف المتوسط في كافة أنحاء الولايات المتحدة تقريبًا، انخفض عدد الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 34% خلال العقد الماضي، وهي نسبة أعلى من أي مدينة كبيرة أخرى.

وقد بلغت تكلفة رعاية الأطفال في هذه المدينة حوالي 25 ألف دولار سنويًا لكل طفل، مع عيش الأزواج في قلق بشأن قوانين التطعيم الإلزامية في الولاية.

وفي المدن ذات التكلفة المعيشية المعقولة نسبيًا، انخفض عدد الأطفال بنسبة 15% في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، و11% في ميلووكي.

اقتصادات المدن تستشعر التحول

وبدأت اقتصادات المدن تشعر بهذا التحول، نظرا لأن الأسر تعتبر مساهمًا هامًا في القاعدة الضريبية للمدينة، وتُحفّز أسر الطبقة المتوسطة على وجه الخصوص الطلب على السلع، مثل المواد الغذائية بأسعار معقولة، والتي تعود بالنفع على الجميع.

وانخفاض عدد الأطفال يعني انخفاض الدعم للمدارس الحكومية، التي غالبًا ما تكون من أكبر جهات التوظيف في العديد من المدن، ويعني أيضا خيارات صعبة مع انخفاض أعداد الطلاب في الفصول الدراسية.

وتُقدّم بعض البلديات رعاية أطفال مجانية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك كافيًا لإقناع الناس بإنجاب الأطفال أو بقاء أسرهم.

وبعد الأزمة المالية في الفترة 2008-2009، استقر الناس في المدن لأنها كانت مركزًا للوظائف الجيدة.

ولكن مع اتساع نطاق النمو الاقتصادي في أواخر العقد الثاني من الألفية، بدأت العائلات بالرحيل بحثًا عن فرص أفضل في أماكن أخرى..

وبدأ انخفاض عدد الأطفال في المدن عام 2017 وتفاقم مع جائحة كورونا، فقد أتاحت الجائحة العمل عن بُعد، ما دفع الكثيرين إلى إعادة النظر في أنماط حياتهم. وانتقل بعضهم إلى الضواحي، أو حتى إلى مناطق أبعد.

ويُعدّ انخفاض معدل المواليد عاملًا رئيسيًا أيضًا، فقد انخفض عدد المواليد في الولايات المتحدة بنسبة 9% خلال العقد الماضي، ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض عدد النساء اللواتي ينجبن في سن المراهقة والعشرينيات.

وعلى الصعيد الوطني، يتراجع معدل المواليد بشكل أكثر حدة بين النساء من أصول إسبانية، اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من السكان في بعض المدن.

وأظهر تحليلٌ انخفاضًا في معدلات المواليد في المقاطعات الحضرية الكبيرة بنسبة 18% بين عامي 2010 و2024، وهو أكبر انخفاضٍ مُسجّلٍ بين جميع أنواع المقاطعات.

ومن بين 38 مدينة أمريكية يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة، وجدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 13 مدينة شهدت نموًا في عدد الأطفال.

وتُعدّ هذه المدن، التي يقع معظمها في منطقة "حزام الشمس"، ذات تكلفة معيشية معقولة نسبيًا للعائلات من الطبقة المتوسطة.

وقد شهدت هذه المدن زيادةً في عدد الأطفال بنسبة 7% خلال العقد الماضي، بينما نما إجمالي عدد سكانها بنسبة 12%.

وفي حين شهدت 17 مدينة كبيرة أخرى نموًا في عدد سكانها، انخفض عدد الأطفال المقيمين فيها.