«الذئاب العابرة».. لبناني يسرق والده ليموّل داعش في سورية

خبرني - لبنان يوقف شخصا سرق والده وحول الأموال لتنظيم داعش الإرهابي بسورية، في تحرك يندرج ضمن خلية تتألف من نزلاء بسجن القبة في طرابلس.

وأوقفت قوات الأمن اللبنانية شخصا سرق مئات آلاف الدولارات من والده، ليتبيّن أنه حوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت شابا سرق مبلغ 400 ألف دولار أمريكي من خزنة والده، ليتبين خلال التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى سوريا لصالح تنظيم داعش".

وأفاد المصدر بأن التحقيق أظهر أن "الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسوريا، وتضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساسا في سجن القبة في طرابلس (بشمال لبنان)، تولوا التنسيق مع التنظيم في سوريا"، وشخصَين آخرين رجّح فرارهما إلى سوريا.

وأضاف أن المجموعة كانت "تتولى تمويل التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية سواء داخل الأراضي السورية أو في لبنان".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أعلنت في يوليو/تموز الجاري أنها أوقفت في الشهر السابق، قياديا من تنظيم داعش، شغل منصب المسؤول عن جنوب سوريا ووسطها.

كما أعلن الجيش اللبناني العام الماضي توقيف قائد التنظيم في لبنان.

وخاضت جماعات إرهابية مبايعة لداعش معارك ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية، ونفّذت سلسلة تفجيرات استهدفت حزب الله، تزامنا مع ذروة سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في سوريا والعراق عام 2014 إلى حين هزيمته عسكريا في العراق ثم في سوريا عام 2019.

وبعد دحر التنظيم، انكفأ عناصره إلى البادية السورية، حيث يواصلون منها تنفيذ هجمات دامية بين الحين والآخر.

وفي سوريا، أفادت وزارة الداخلية الثلاثاء عن عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن "إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم داعش في حلب وريفها" في شمال البلاد.

وكان التنظيم حضّ عناصره في شباط/فبراير على قتال السلطات السورية الجديدة. وهو يتبنى بين الحين والآخر تنفيذ اعتداءات تطال خصوصا قوات الأمن.

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، وقع تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين قرب فندق في دمشق، أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته خلال زيارته العاصمة السورية.

وحينها، أعلنت السلطات المحلية توقيف أفراد متورطين في التفجيرين، وأن التحقيقات أظهرت "تبعية" مجموعتهم للتنظيم الإرهابي.