الشرطة المصرية توجه ضربة قوية لعصابات المخدرات والسلاح

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية توجيه ضربة استباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب واتجار المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن.

وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام عدد من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة في عدة محافظات بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حملات أمنية استهدفت تلك البؤر، وأسفرت عن ضبط عناصرها، وبحوزتهم أكثر من 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب 95 قطعة سلاح ناري.

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 212 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.