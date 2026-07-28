الكوليرا تضرب نيجيريا.. 14 وفاة و441 إصابة

خبرني - تواصل السلطات الصحية في نيجيريا مواجهة تفشي الكوليرا بعد تسجيل مئات الإصابات والوفيات، مع تراجع الحالات النشطة بفضل التدخلات.

أعلنت السلطات الصحية في ولاية بلاتو النيجيرية تسجيل 441 إصابة بمرض الكوليرا، إلى جانب 14 حالة وفاة، إثر تفشي المرض في أربع مناطق حكومية محلية، وسط استمرار الجهود لاحتواء الأزمة الصحية.

وأوضح مفوض الصحة في الولاية، الدكتور نيكولاس باملونغ، أن الفحوصات أسفرت عن تسجيل 20 حالة إيجابية عبر اختبارات التشخيص السريع، إضافة إلى ست حالات مؤكدة مختبريًا باستخدام اختبار الزرع، مشيرًا إلى أن التفشي امتد إلى 25 دائرة انتخابية و107 مستوطنات.

وأكد أن عدد الحالات النشطة انخفض بشكل ملحوظ، إذ لا يزال ثلاثة مرضى فقط يتلقون العلاج في منطقة جوس الشمالية، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية للحد من انتشار المرض.

وأشار إلى أن بؤرة التفشي رُصدت لأول مرة في منطقة مانغو خلال يونيو الماضي، ما دفع وزارة الصحة في ولاية بلاتو إلى إطلاق استجابة طارئة بالتعاون مع المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والسلطات المحلية، وعدد من شركاء التنمية.

وسجلت منطقة مانغو وحدها 53 حالة مشتبهًا بها، بينها 10 نتائج إيجابية لاختبارات التشخيص السريع، وأربع إصابات مؤكدة مختبريًا، إضافة إلى 10 وفيات في تسعة أحياء و64 مستوطنة.

وأكدت السلطات الصحية عدم وجود أي حالات نشطة حاليًا في منطقة مانغو، لافتة إلى أن آخر إصابة مؤكدة بالكوليرا في المنطقة سُجلت في 22 يوليو، مع استمرار أعمال المراقبة والوقاية لمنع ظهور بؤر جديدة للمرض.