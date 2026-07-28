خبرني - ألم المعدة بعد الطعام.. أسباب تبدأ من الهضم وتنتهي بالقلب

يُعد الشعور بألم في المعدة بعد تناول الطعام من الأعراض الشائعة التي قد يتعامل معها البعض باعتبارها مشكلة عابرة، خصوصًا إذا لم تكن الوجبة دسمة أو ثقيلة، إلا أن تكرار هذا الألم قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي.

ويحذر أطباء من أن الألم الذي يظهر بعد الوجبات لا يرتبط دائمًا بالمعدة نفسها، إذ قد يكون مصدره أحد أعضاء الجهاز الهضمي أو حتى خارج الجهاز الهضمي، ما يجعل التشخيص الدقيق ضروريًا قبل اللجوء إلى أي علاج.

وقالت الدكتورة ديفيكا مادهو، استشارية أمراض الجهاز الهضمي لموقع "هيلث شوتس"، إن الألم بعد تناول الطعام، أو ما يُعرف طبيًا بـ"ألم ما بعد الأكل"، قد يكون مرتبطًا بمجموعة واسعة من اضطرابات الجهاز الهضمي.

التهاب البنكرياس.. ألم يمتد إلى الظهر

يُعد التهاب البنكرياس أحد الأسباب المحتملة للألم بعد تناول الطعام، سواء كان الالتهاب حادًا أو مزمنًا.

وغالبًا ما يظهر الألم في الجزء العلوي من البطن، وقد يمتد إلى منطقة الظهر، كما قد يصاحبه الغثيان والقيء.

قرحة المعدة.. ألم بين الصدر والبطن

تحدث قرحة المعدة أو الاثني عشر نتيجة تضرر بطانة الجهاز الهضمي، وقد تسبب ألمًا بعد تناول الطعام، خاصة عندما تكون القرحة في المعدة.

ويشعر المصابون عادة بألم في المنطقة الواقعة بين عظمة القص والبطن، وقد يزداد الانزعاج بعد الوجبات.

حصى المرارة.. ألم بعد الوجبات الدسمة

قد تظهر آلام حصى المرارة بعد تناول وجبات كبيرة أو غنية بالدهون، وغالبًا ما تتركز في الجزء العلوي من البطن، خصوصًا الجهة اليمنى.

وقد يمتد الألم إلى منطقة الظهر أو خلف عظمة القص، مع احتمالية ظهور أعراض مثل الغثيان والقيء.

القولون العصبي.. تقلصات مرتبطة بالطعام

تُعد متلازمة القولون العصبي من الأسباب الشائعة للألم بعد الأكل، إذ يمكن أن يؤدي تناول الطعام إلى زيادة حركة الأمعاء والتسبب بتقلصات وآلام في البطن.

وقد يظهر الألم في مناطق مختلفة من البطن، مع أعراض أخرى مثل الانتفاخ وتغير نمط الإخراج.

عدم تحمل بعض الأطعمة

قد يكون الألم مرتبطًا بعدم قدرة الجهاز الهضمي على التعامل مع أنواع معينة من الطعام.

ومن أبرز الأمثلة عدم تحمل اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان، والذي قد يؤدي إلى ألم في المعدة وانتفاخ واضطرابات هضمية.

مرض كرون.. التهاب مزمن في الأمعاء

يُعد مرض كرون من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى آلام شديدة في البطن، إضافة إلى الإسهال والنزيف ومضاعفات أخرى.

الإمساك.. بطء حركة الأمعاء

يمكن أن يسبب الإمساك المزمن ألمًا وانتفاخًا في البطن، وقد تزداد الأعراض بعد تناول الطعام نتيجة محاولة الجهاز الهضمي التعامل مع وجبات جديدة في ظل بطء حركة الأمعاء.

نقص تروية الأمعاء.. عندما يقل تدفق الدم

قد يحدث ألم البطن بعد الطعام نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الأمعاء، خصوصًا في حال وجود مشكلة في الأوعية الدموية المغذية لها.

وتُعد هذه الحالة من الحالات التي تحتاج إلى تقييم طبي سريع.

ألم أعلى البطن قد يكون من القلب

يحذر الأطباء من تجاهل الألم في الجزء العلوي من البطن، إذ قد يكون في بعض الحالات علامة مرتبطة بمشكلات في القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية.