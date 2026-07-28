اضطرابات النوم قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن اضطرابات النوم قد تؤثر سلبًا في قدرة الدماغ على التخلص من السموم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، مع التقدم في العمر.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "الزهايمر والخرف"، على تحليل صور الرنين المغناطيسي لنحو 40 ألف شخص من المشاركين، بهدف دراسة كفاءة عمل الجهاز اللمفاوي الدماغي، المسؤول عن تصريف الفضلات والسموم من الدماغ عبر السائل النخاعي.

وأظهرت النتائج، التي توصل إليها باحثون من جامعة كامبريدج، أن قلة النوم تضعف كفاءة هذا الجهاز، في وقت يؤدي فيه النوم دورًا أساسيًا في التخلص من البروتينات الضارة، مثل بروتيني الأميلويد وتاو، المرتبطين بمرض الزهايمر.

وقال معدّ الدراسة، هوي هونغ، إن الأبحاث السابقة أثبتت أن أمراض الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ تُسرّع تطور الزهايمر، فيما تقدم النتائج الحالية تفسيرًا محتملًا لهذا الارتباط، يتمثل في اضطراب عمل الجهاز اللمفاوي الدماغي، ما يحدّ من قدرة الدماغ على التخلص من البروتينات المسببة للمرض.

كما أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين ضعف وظائف الجهاز اللمفاوي الدماغي وارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالخرف.

من جانبه، أوضح أستاذ جامعة كامبريدج هيو ماركوس أن ما لا يقل عن ربع حالات الخرف يرتبط بعوامل يمكن الحد منها، مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين، لافتًا إلى أن السيطرة على هذه العوامل قد تسهم في تحسين كفاءة الجهاز اللمفاوي الدماغي، وبالتالي دعم صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

ويُعرّف الخرف بأنه تراجع في الذاكرة والتفكير والقدرة على اتخاذ القرارات بما يؤثر في الحياة اليومية، ولا يُعد جزءاً طبيعياً من الشيخوخة، بينما يُعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعًا.