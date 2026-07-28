كيف تحافظ على ترطيب جسمك وتتجنب التعب أثناء السفر بالطائرة؟

خبرني - لا يقتصر تأثير السفر بالطائرة على تغيير المكان والارتفاع فقط، إذ يتعرض الجسم خلال الرحلات الجوية لتغيرات في الرطوبة والضغط ومستويات الأكسجين داخل المقصورة، ما قد يؤدي إلى مشكلات شائعة مثل الجفاف، والانتفاخ، والإرهاق، وجفاف الجلد.

ويؤكد خبراء التغذية وفقا لموقع "نيويورك بوست" أن بعض العادات الغذائية الخاطئة أثناء السفر قد تزيد هذه الأعراض، مشددين على أهمية اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة قبل الرحلة وخلالها للحفاظ على راحة الجسم.

الجفاف.. المشكلة الأكثر شيوعًا في الطائرات

يُعد الهواء الجاف داخل مقصورة الطائرة أحد أبرز أسباب فقدان الجسم للسوائل، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض الرطوبة إلى الشعور بالعطش والصداع وانخفاض الطاقة وتشنجات العضلات والدوار.

وفي الحالات الأكثر حدة، قد يؤثر الجفاف في التركيز ويسبب اضطرابًا في الإدراك أو الإغماء.

ويشير الخبراء إلى أن بعض المسافرين يزيدون خطر تعرضهم للجفاف عندما يتجنبون شرب الماء لتقليل الحاجة إلى استخدام دورات المياه، أو عندما يكثرون من تناول القهوة والمشروبات الكحولية.

الماء وحده قد لا يكون كافيًا

ينصح خبراء الصحة بشرب الماء قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، واصطحاب زجاجة قابلة لإعادة التعبئة بدل الاعتماد فقط على المشروبات المقدمة على متن الطائرة.

وقالت ليندسي بيكر، مديرة معهد غاتوريد لعلوم الرياضة، إن الشعور بالعطش يعني غالبًا أن الجسم بدأ بالفعل بفقدان السوائل، لذلك من الأفضل الاستعداد مسبقًا وشرب كمية كافية من الماء قبل بدء الرحلة.

وأضافت أن الجسم يحتاج أيضًا إلى الإلكتروليتات للمساعدة في الاحتفاظ بالماء، وهي معادن موجودة طبيعيًا في أطعمة مثل الموز والسبانخ والأفوكادو، كما تتوفر في بعض المشروبات والأقراص المخصصة لذلك.

تجنب المشروبات التي تزيد الانتفاخ

يحذر الخبراء من أن المشروبات الغازية مثل الصودا والمياه الفوارة قد تزيد الشعور بالانتفاخ خلال الرحلة، بسبب الغازات التي تضيفها إلى الجهاز الهضمي.

كما يُنصح بتقليل استهلاك الكافيين والكحول، لأن الإفراط فيهما قد يساهم في زيادة فقدان السوائل واضطراب توازن المعادن في الجسم.

لماذا نشعر بالانتفاخ أثناء الطيران؟

يؤدي انخفاض ضغط المقصورة إلى تمدد الغازات الموجودة في الجهاز الهضمي، ما يسبب شعورًا بالانتفاخ وعدم الراحة لدى كثير من المسافرين.

ولتقليل هذه المشكلة، ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة التي تزيد إنتاج الغازات، مثل:

الفاصوليا والعدس.

البروكلي والملفوف.

البصل والكرنب.

كما يفضل تناول وجبات أصغر وأخف، لأن الوجبات الكبيرة والدسمة تبطئ عملية الهضم وتزيد الشعور بالامتلاء.

أطعمة قد تزيد التعب أثناء الرحلة

يشدد خبراء التغذية على ضرورة تجنب الوجبات الغنية بالسكريات أو الكربوهيدرات البسيطة، لأنها قد تمنح طاقة سريعة يعقبها انخفاض مفاجئ في النشاط.

وقالت مارا بوروز، طبيبة التغذية السريرية، إن تناول وجبة خفيفة غير متوازنة أثناء السفر قد يزيد الشعور بالتعب، موصية بمزج الأطعمة الغنية بالسكريات مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية للحفاظ على استقرار الطاقة.

ماذا تختار بدلًا من وجبات المطار؟

بدلًا من الوجبات السريعة أو الخفيفة فائقة المعالجة، ينصح الخبراء باختيار خيارات أكثر فائدة، مثل:

المكسرات غير المملحة.

الزبادي اليوناني.

أصابع الجبن.

البيض المسلوق.

كما تساعد الأطعمة الغنية بالماء والعناصر الغذائية، مثل البطيخ والعنب والخيار والكرفس، في دعم ترطيب الجسم خلال الرحلة.

لا تسافر على معدة فارغة

قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء السفر إلى زيادة التعب والتهيج والدوار، لذلك ينصح الخبراء بتناول وجبة متوازنة قبل الرحلة بنحو ساعتين.

ويؤكدون أن التخطيط المسبق للطعام والشراب قبل الصعود إلى الطائرة قد يجعل الرحلة أكثر راحة، ويقلل من الأعراض التي يعاني منها كثير من المسافرين بسبب طبيعة بيئة الطيران.