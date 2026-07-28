الشهادة وكارنيه النقابة هدية.. سقوط مزور الشهادات الجامعية في مصر

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شاب استغل حلم بعض الراغبين في الحصول على شهادات جامعية موثقة دون عناء الدراسة، وروّج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على استخراج تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يستولي على أموالهم ويختفي.

وفي بيان رسمي مساء أمس الاثنين، كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتهم أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة مقابل مبالغ مالية، مستهدفاً الراغبين في الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما نشر صوراً لعدد من الشهادات الجامعية الرسمية على الصفحة لاستدراج الضحايا وإضفاء المصداقية على نشاطه.

ووفقاً للتحريات، نشر المتهم عبر الصفحة عدداً من العروض الترويجية، من بينها إعلان أرفقه بصورة لشهادة جامعية وكارنيه نقابة، وكتب عليه: "الشهادة وكارنيه النقابة هدية".

وقالت الوزارة إنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأوضحت التحريات أن المتهم لم يكن يحوز أي شهادات أو مستندات مزورة، وإنما كان يعتمد على خداع ضحاياه، حيث يطلب منهم تحويل مبالغ مالية بزعم استخراج الشهادات، ثم يغلق هاتفه ويختفي.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.