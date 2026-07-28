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النائب الحراحشة: على المواطن أن يضحي للمنفعة العامة

  • 28 تموز 2026
  • 13:22
النائب الحراحشة على المواطن أن يضحي للمنفعة العامة

خبرني  - قال النائب بدر الحراحشة إن على المواطن أن يضحي من أجل المنفعة العامة، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب يسكنون على بعد نحو 300 كيلومتر، ويمكنهم الوصول إلى أعمالهم خلال نصف ساعة في حال توفير شبكة قطارات في الأردن.

وأكد الحراحشة أن إنشاء شبكة للقطارات يحمل فائدة اقتصادية للمستقبل، معربًا عن تقديره للمخاوف المتعلقة بالتملك من دون تعويض، لكنه شدد على أن مجلس النواب يشرع لوطن وليس لحكومة.

ودعا إلى عدم نقل المخاوف إلى الشارع، معتبرًا أن هذا التطور الاقتصادي سلكته دول العالم واستفادت منه، وأن العالم كله تغير بعد الحرب العالمية، حتى إن هيمنة الدولار ستتغير، ما يستوجب مواكبة الاقتصاد الجديد.

وأكد الحراحشة، في الوقت ذاته، ضرورة بقاء دور القضاء في الفصل في هذه القضايا.

 

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