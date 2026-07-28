إيقاف مضيفة طيران مصرية وإحالتها للتحقيق

خبرني - علقت شركة الطيران المصرية "إير كايرو " على الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه إحدى المضيفات العاملات بالشركة وهي تدلي بتصريحات مسيئة لأهالي محافظة سوهاج، مؤكدة أنها تابعت الواقعة باهتمام بالغ فور تداولها.

وقالت الشركة، في بيان لها، مساء أمس الاثنين، إنه بمجرد التحقق من صحة نسبة الفيديو إلى إحدى المضيفات العاملات لديها، اتخذت إجراءات إدارية فورية بحقها، شملت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

وأكدت "إير كايرو" أن ما صدر عن المضيفة يمثل تصرفاً شخصياً تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن قيم الشركة أو مبادئها أو توجهاتها، مشددة على التزامها بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز.

وأضافت الشركة، باعتبارها شركة طيران وطنية مصرية، أنها تكن كل التقدير والاحترام لجميع أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات، وترفض بشكل قاطع أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع.

وشددت "إير كايرو" على أنها لن تتهاون مع أي سلوك من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو الإضرار بسمعة الشركة أو التشكيك في رسالتها الوطنية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على قيمها المؤسسية وصون الثقة التي تحظى بها لدى عملائها والرأي العام.

واختتمت الشركة بيانها بتجديد اعتزازها بانتمائها إلى الدولة المصرية، مؤكدة أن احترام المواطن المصري والحفاظ على كرامته يمثلان ركيزة أساسية من ركائز ثقافة الشركة وقيمها المؤسسية.

مصر للطيران تتدخل

وفي وقت سابق، أصدرت شركة "مصر للطيران" بياناً رسمياً، تؤكد أن السيدة صاحبة محتوى الفيديو لا تعمل لدى الشركة، ولا تربطها بالشركة أي علاقة من قريب أو بعيد، نافية ما تم تداوله بشأن انتمائها إلى الناقل الوطني.

وشددت "مصر للطيران"، باعتبارها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، على اعتزازها واحترامها الكامل لجميع أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات، مؤكدة حرصها الدائم على أن يجسد جميع العاملين بها هذه القيم في تعاملاتهم مع جميع المسافرين دون تمييز.

وأوضحت الشركة أن ما ورد في الفيديو المتداول لا يعبر بأي حال من الأحوال عن مبادئها أو سياساتها، مؤكدة التزامها بتقديم خدماتها لجميع العملاء في إطار من الاحترام والمهنية، بما يتوافق مع قيمها المؤسسية ومسؤوليتها تجاه المسافرين.

بلاغ رسمي من نقابة محامي سوهاج

من جانبها، أعلنت نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر اتخاذها أول إجراء قانوني ضد مضيفة طيران، على خلفية مقطع فيديو متداول اعتبرته النقابة متضمناً عبارات مسيئة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد.

وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها تتابع الواقعة باهتمام بالغ، معربة عن استيائها مما ورد في الفيديو من تصريحات وتعميمات وصفتها بأنها تمثل إساءة غير مقبولة وانتقاصاً من مكانة وكرامة المواطنين، مشددة على رفضها لأي شكل من أشكال السخرية أو التنمر ضد أبناء الصعيد.

وأوضحت النقابة أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمنه الفيديو من عبارات قد تمثل، بحسب البلاغ، مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أن الواقعة تتعلق كذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة اعتبرتها النقابة مسيئة، مطالبة بتطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حال ثبوت المخالفات المنسوبة إلى صاحبة الفيديو.

وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية إذا ثبتت مسؤوليتها، مؤكدة أن الهدف من البلاغ هو الحفاظ على سيادة القانون ومنع أي إساءة تمس كرامة المواطنين أو تحض على التمييز والتنمر.

وشددت نقابة محامي سوهاج على أن أبناء الصعيد يمثلون نموذجاً في الأخلاق والكرم والالتزام بالقانون، وأن أي محاولة للنيل من سمعتهم أو التعميم عليهم بعبارات مسيئة أمر مرفوض تماماً.

وأكدت أن احترام كرامة المواطنين والحفاظ على القيم الاجتماعية مسؤولية مشتركة، وأن حرية التعبير لا تعني تجاوز حدود القانون أو توجيه الإهانة إلى فئة من أفراد المجتمع.