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زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي
زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي
28 تموز 2026
12:26
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