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زلزال بقوة 7,1 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

  • 28 تموز 2026
  • 12:26
زلزال بقوة 71 درجات يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

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