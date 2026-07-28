إسرائيل تحذر: إذا أقامت تركيا قواعد في سوريا فسنقيم نحن أيضا

خبرني - قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل ستضطر إلى إقامة قواعد عسكرية في سوريا إذا مضت تركيا قدما في خططها لإقامة قواعد لها على الأراضي السورية.

وشدد كوهين على أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي تحرك عسكري تركي في الجوار السوري، مؤكدا أن إسرائيل سترد بالمثل لضمان أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وأضاف كوهين أن المناطق المحيطة بقطاع غزة باتت عمليا جزءا من غزة نفسها، وكذلك الحال بالنسبة للحدود السورية واللبنانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع واقع ميداني جديد يتطلب تواجدا عسكريا مباشرا في هذه المناطق لحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح كوهين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتناول خلال زياراته المقبلة إلى واشنطن ملفات حساسة تتعلق بإيران ولبنان، وعلى رأسها نزع سلاح "حزب الله"، معتبرا أن العمليات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي.