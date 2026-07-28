تفاصيل جديدة من اعترافات المحامية القاتلة .. سالي الجباس نامت بجوار جثمان والدتها حتى الفجر

خبرني - كشف المحامي مصطفى المنسي، دفاع أسرة والدة المحامية سالي الجباس، عن تفاصيل جديدة بشأن اعترافات المتهمة في القضية المتهمة فيها بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية.

وقال المنسي في بث مباشر عبر القاهرة24 إن المتهمة أقرت خلال تحقيقات النيابة العامة بأنها أقدمت على خنق والدتها حتى فارقت الحياة، قبل أن تقوم بتقطيع جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضح أن المتهمة ذكرت في اعترافاتها أن الواقعة جاءت عقب مشادة كلامية مع والدتها، بعدما قالت لها الأخيرة: "إنتي مجنونة زي أبوكي"، وهو ما أثار غضبها، لتقوم بالإمساك برقبتها وخنقها لمدة تقارب ثلاث دقائق، وفقًا لما ورد بأقوالها أمام جهات التحقيق.

وأضاف دفاع أسرة المجني عليها أن المتهمة اعترفت أيضًا بأنها بقيت إلى جوار الجثمان حتى موعد أذان الفجر، ثم قررت تقطيعه للتخلص من آثار الجريمة.

وأشار إلى أن شقيق المتهمة، وهو نجل المجني عليها، تسلم أشلاء والدته عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتولى دفنها.