قال ​الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترمب الاثنين ​إن ​الولايات المتحدة تجري ⁠محادثات "ودية للغاية" ​مع إيران، خلال تجمع انتخابي في ​ولاية ​ميشيغان.

ونقلت رويترز عن ترمب قوله خلال التجمع إنه "لا يمكنك رشوتهم.. فعليك ‌أن ⁠تهزمهم، وسنلحق بهم هزيمة ساحقة. ​لكن ​سنرى ⁠كيف ستؤول ​الأمور".

كما صرح ترمب ، في ذات اليوم بأن واشنطن تجري "محادثات معمقة للغاية مع إيران"، محذراً من استعداده لاتخاذ "عمل عسكري واسع" إذا فشلت الدبلوماسية.

وقال ترمب لموقع أكسيوس، رداً على سؤال عن المدة التي يرغب في منحها للمحادثات: "ليس هناك متسع كبير من الوقت. إما أن تمضي الأمور سريعاً، أو ألا تتم على الإطلاق".

ومع ذلك عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام في المحادثات مع إيران.

ورداً على سؤال على متن الطائرة الرئاسية بشأن مدى صبره على المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، قال ترمب : "لديّ قدر كبير من الصبر... سنرى ما سيحدث. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما".

كما قال الرئيس إنه سيسأل روسيا عن تقديم صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لمساعدة إيران، مضيفاً: "سأسأل بوتين عن ذلك، وسنرى".

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن ترمب يمنح محادثات إيران "بعض المساحة"، في حين أشارت تقارير إلى مخاوف مسؤولين أمريكيين من انخفاض مخزون صواريخ باتريوت الدفاعية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن بلاده لم ولن تسمح للولايات المتحدة بتحديد موعد الحرب والسلام، قائلاً إن واشنطن أرادت استسلام طهران في غضون ثلاثة أيام؛ لكنها الآن وبعد خمسة أشهر "عالقة في مستنقع صنعته بنفسها".

وفي مؤتمر صحفي، الاثنين، شدد بقائي على حق بلاده في الدفاع عن نفسها متى اقتضت المصلحة، وحقها في استخدام الدبلوماسية متى استدعت الحاجة، مؤكداً أن طهران لم تطلب التفاوض وأن هذا "ليس من مبادئها".