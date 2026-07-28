مصر : عودة الرحلات المباشرة إلى سورية قريبا

خبرني - كشف وزير الطيران المصري سامح الحفني عن قرب عودة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسورية ، مشيرا إلى أن القاهرة تجري مباحثات مع السلطات السورية تمهيدا لاستئناف الطيران بين البلدين.

وقال الحفني في تصريحات لقناة CNBC عربية إن عودة الرحلات المباشرة بين مصر وسورية ستكون قريبا، أن المباحثات مع الجانب السوري لا تزال جارية بشأن استئناف حركة الطيران بين البلدين.

ويمثل استئناف الرحلات المباشرة تطورا مهما في حركة النقل الجوي بين القاهرة ودمشق، إذ توقفت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلاتها المباشرة إلى دمشق وحلب في ديسمبر 2012، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في سورية ، مع استمرار ترتيبات نقل بعض المسافرين عبر بيروت خلال تلك الفترة.

ومنذ ذلك الحين تأثرت حركة الطيران المباشر بين البلدين بالتطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها سورية ، فيما اعتمد المسافرون بين مصر وسورية خلال فترات مختلفة على رحلات غير مباشرة عبر مطارات إقليمية.

وتجري وزارة الطيران المدني المصرية حاليا مشاورات مع السلطات السورية لبحث الجوانب الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تشغيل الخط الجوي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه مصر إلى تعزيز شبكة الربط الجوي مع الدول العربية، وتوسيع حركة النقل الجوي الإقليمية، بما يدعم دور المطارات المصرية كمراكز رئيسية لحركة السفر في المنطقة.

وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري أعمال أسبوع الطيران في أفريقيا والمحيط الهندي، الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي، بمشاركة واسعة من مسؤولي وخبراء قطاع الطيران، في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال النقل الجوي.

ومن شأن عودة الرحلات المباشرة بين مصر وسورية تقليص الوقت والجهد اللازمين للسفر بين البلدين، بعد أن اضطر المسافرون خلال فترات سابقة إلى الاعتماد على رحلات غير مباشرة عبر وجهات أخرى.