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  • الأعلى في القارة.. دولة أوروبية تسجل أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب القبة الحرارية

الأعلى في القارة.. دولة أوروبية تسجل أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب القبة الحرارية

  • 28 تموز 2026
  • 03:35
الأعلى في القارة دولة أوروبية تسجل أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب القبة الحرارية

خبرني  - سجلت بلجيكا أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب موجة الحر التي شهدتها القارة أواخر يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها "الشبكة الأوروبية لرصد الوفيات" (EuroMOMO) الاثنين، أن معدل الوفيات في بلجيكا بلغ 48 بالمئة خلال موجة الحر، مقارنة بـ 23 بالمئة في فرنسا و13 بالمئة في هولندا.

وأشارت البيانات إلى أن موجة الحر أثرت بشكل كبير على سكان المناطق الأكثر فقرا.

ويرى خبراء أن ما يُعرف بـ"القبة الحرارية" التي تؤثر على القارة هي السبب الرئيسي وراء هذه الموجة، حيث تحبس أنظمة الضغط المرتفع الهواء الساخن فوق أوروبا وتمنع تشتته.

وتؤدي هذه الظاهرة إلى تراكم الهواء الساخن وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ويشير الخبراء إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي تسهم في تفاقم هذه الظواهر، مع ارتفاع درجات الحرارة الأساسية مقارنة بالماضي.

 

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