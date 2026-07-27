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  • فيديو مضيفة طيران يشعل أزمة في سوهاج.. بلاغ رسمي للنائب العام المصري

فيديو مضيفة طيران يشعل أزمة في سوهاج.. بلاغ رسمي للنائب العام المصري

  • 27 تموز 2026
  • 21:48
فيديو مضيفة طيران يشعل أزمة في سوهاج بلاغ رسمي للنائب العام المصري

خبرني - أعلنت نقابة محامي سوهاج الفرعية في مصر اتخاذها أول إجراء قانوني ضد مضيفة طيران، على خلفية مقطع فيديو متداول اعتبرته النقابة متضمنًا عبارات مسيئة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد.

 

وأكدت النقابة في بيان رسمي أنها تتابع الواقعة باهتمام بالغ، معربة عن استيائها مما ورد في الفيديو من تصريحات وتعميمات وصفتها بأنها تمثل إساءة غير مقبولة وانتقاصًا من مكانة وكرامة المواطنين، مشددة على رفضها لأي شكل من أشكال السخرية أو التنمر ضد أبناء الصعيد.

 

 نقابة محامي سوهاج تتحرك قانونيًا

وأوضحت النقابة أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تضمنه الفيديو من عبارات قد تمثل، بحسب البلاغ، مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أن الواقعة تتعلق كذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة اعتبرتها النقابة مسيئة، مطالبة بتطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حال ثبوت المخالفات المنسوبة إلى صاحبة الفيديو.

فيديو مضيفة طيران يشعل أزمة في سوهاج.. بلاغ رسمي للنائب العام المصري - صورة 1

وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية إذا ثبتت مسؤوليتها، مؤكدة أن الهدف من البلاغ هو الحفاظ على سيادة القانون ومنع أي إساءة تمس كرامة المواطنين أو تحض على التمييز والتنمر.

 إشادة بأبناء الصعيد ورفض الإساءة

وشددت نقابة محامي سوهاج على أن أبناء الصعيد يمثلون نموذجًا في الأخلاق والكرم والالتزام بالقانون، وأن أي محاولة للنيل من سمعتهم أو التعميم عليهم بعبارات مسيئة أمر مرفوض تمامًا.

وأكدت أن احترام كرامة المواطنين والحفاظ على القيم الاجتماعية مسؤولية مشتركة، وأن حرية التعبير لا تعني تجاوز حدود القانون أو توجيه الإهانة إلى فئة من أفراد المجتمع

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