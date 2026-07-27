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إذا كنت تعاني الأرق.. ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم

  • 27 تموز 2026
  • 20:45
إذا كنت تعاني الأرق ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم

خبرني - أفادت الدكتورة أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، بأن نوعية وجبة العشاء تؤثر مباشرة في جودة النوم، وليس الإفراط في تناول الطعام وحده.

وأوضحت أن بعض الأطعمة تحفز الجهاز العصبي أو تزيد العبء على الجهاز الهضمي، ما يجعل النوم أكثر صعوبة ويؤثر في جودته.

وقالت: "يجب تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم. فكثيرون يعتقدون أن الكافيين يقتصر على القهوة، بينما يحتوي الشاي المركز والشوكولاتة أيضا على كميات ملحوظة منه. لذلك، إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في النوم، فمن الأفضل تجنب هذه المنتجات خلال ساعات المساء".

وأضافت أن الأطعمة الدسمة والثقيلة، مثل الوجبات السريعة، والمأكولات المقلية، واللحوم الدهنية، والصلصات، تؤثر سلبا في جودة النوم.

وقالت: "تستغرق هذه الأطعمة وقتا أطول للهضم، لذلك يواصل الجهاز الهضمي العمل بنشاط في الوقت الذي ينبغي فيه أن يستعد الجسم للنوم. كما أنها قد تسبب ثقلا في المعدة، أو شعورا بعدم الارتياح، أو حرقة المعدة، وهو ما ينعكس سلبا على جودة النوم".

وأشارت الطبيبة إلى أن الإفراط في تناول البروتين في وجبة العشاء، خاصة إذا كانت متأخرة، ليس خيارا مثاليا.

وأضافت: "الإفراط في تناول البروتين مساء يزيد العبء على الجهاز الهضمي، وقد يسبب الشعور بالثقل ويؤخر الاستغراق في النوم".

ونصحت بتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، موضحة أن تناول الطعام مباشرة قبل الخلود إلى النوم يبقي عملية الهضم نشطة ويحفز إفراز هرمونات مرتبطة بعملية الأيض، مثل الأنسولين والببتيد الشبيه بالغلوكاغون، ما قد يعطل آليات الجسم الطبيعية للاستعداد لنوم هادئ.

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