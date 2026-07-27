مزيج خطير.. طبيبة تكشف مخاطر شرب القهوة مع مشروبات الطاقة

خبرني - حذرت الدكتورة زهرة سالباغاروفا أخصائية أمراض القلب من تناول القهوة مع مشروبات الطاقة لأنه يشكل خطورة خاصة على حياة مرضى القلب والمراهقين والحوامل.

وأوضحت أن تناول القهوة ومشروبات الطاقة معا قد يؤدي بسهولة إلى تجاوز الجرعة الآمنة من الكافيين.

وقالت: "تحتوي علبة مشروب الطاقة الواحدة، في المتوسط، على ما بين 80 و160 ملليغراما من الكافيين، بينما يحتوي فنجان القهوة على 80 إلى 120 ملليغراما إضافية. وعند تناولهما معا، يسهل تجاوز الجرعة الآمنة، التي تبلغ 200 ملليغرام في الجرعة الواحدة و400 ملليغرام يوميا لمعظم البالغين الأصحاء، وفقا لتوصيات الجمعية الأوروبية لسلامة الأغذية".

وأضافت أن الجرعات المرتفعة من الكافيين تحفز إفراز الأدرينالين، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة حاجة عضلة القلب إلى الأكسجين، وقد يتسبب ذلك في خفقان القلب، والقلق، والأرق، والرعشة، والصداع.

وأشارت إلى أن الجمع بين القهوة ومشروبات الطاقة يشكل خطرا خاصا على المصابين بارتفاع ضغط الدم، واضطرابات نظم القلب، وأمراض القلب، فضلا عن المراهقين والنساء الحوامل.

وقالت: "لا تقتصر آثار مشروبات الطاقة على الكافيين فقط، إذ إنها غالبا ما تحتوي أيضا على الغوارانا (Paullinia cupana)، التي يعد مستخلصها مصدرا إضافيا للكافيين، إلى جانب حمض التورين (Taurine) ومنبهات أخرى، لذلك يجب أخذ تأثير هذه المكونات مجتمعة في الاعتبار".

ونصحت الأخصائية بالاكتفاء بفنجان واحد من القهوة لتعزيز التركيز، من دون اللجوء إلى منبهات إضافية، مشيرة إلى أنه في حال تكرر الشعور بالتعب، فمن الأفضل البحث عن أسبابه واعتماد وسائل أكثر أمانا وفعالية لاستعادة النشاط.