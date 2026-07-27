جورج بوش الأب.. من قائد طائرة محترقة إلى البيت الأبيض

خبرني - في ذروة حرب المحيط الهادئ صيف عام 1944، كان الملازم البحري الأمريكي جورج هربرت ووكر بوش، الذي لم يتجاوز الـ20 من عمره، في مهمة خاصة.

وكان هربرت يقود طائرة قاذفة من طراز "غرومان تي بي إف أفنجر" أطلق عليها اسم "باربرا 2" تكريمًا لخطيبته باربرا بيرس، ضمن مهمة استهدفت تدمير أبراج الاتصالات اليابانية في جزيرة تشي تشي جيما التابعة لأرخبيل بونين.

وبحسب مجلة "ناشيونال إنترست"، مثلت الجزيرة، الواقعة على بعد نحو 150 ميلًا شمال إيو جيما، هدفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، إذ كانت تضم حامية يابانية قوامها نحو 25 ألف جندي ومحطتي إرسال لاسلكي استخدمتا لرصد تحركات القاذفات الأمريكية وإبلاغ طوكيو بها.

ولهذا دفعت البحرية الأمريكية بقوة هجومية ضخمة بقيادة الأدميرال مارك ميتشر، ضمت 8 حاملات طائرات رئيسية وتسع حاملات خفيفة، لتنفيذ غارات مكثفة على الجزيرة مطلع سبتمبر/ أيلول 1944، وفقا للمجلة.

وقاد بوش الطائرة الثالثة ضمن تشكيل هجومي مكوّن من 4 طائرات، ونجح في إصابة هدفه بدقة، إلا أن نيران المدفعية اليابانية المضادة للطائرات أصابت طائرته أثناء انسحابها، لتشتعل فيها النيران وتتحول المهمة الناجحة إلى سباق مع الموت.

قفزة أنقذت حياته... ورفيقاه لم ينجوا

ورغم اشتعال الطائرة، أبقى بوش على سيطرته عليها لأطول فترة ممكنة، محاولًا الابتعاد بها عن اليابسة قبل إصدار أوامر القفز لطاقمه.

لكن القدر لم يمنح الجميع فرصة النجاة؛ إذ لم تنفتح مظلة فني اللاسلكي جون ديلاني، بينما سقط المدفعي ويليام وايت مع الطائرة في البحر، ليلقى الاثنان مصرعهما.

أما بوش، فقد قفز من الطائرة مصابًا بجروح أثناء اندفاعه في الهواء، قبل أن يهبط في مياه المحيط، حيث تمكنت الغواصة الأمريكية "فينباك" من انتشاله وإنقاذه قبل أن يقع في قبضة القوات اليابانية.

وبذلك، أصبح الناجي الوحيد من بين تسعة طيارين أمريكيين أُسقطت طائراتهم خلال تلك الغارة، في حين وقع الطيارون الثمانية الآخرون أسرى لدى اليابانيين.

جريمة حرب هزّت الضمير الإنساني

لم يكن مصير الطيارين الأسرى مجرد الاحتجاز، بل تحول إلى واحدة من أبشع جرائم الحرب التي شهدها مسرح العمليات في المحيط الهادئ.

فقد تعرض الأسرى للضرب والإعدام بإجراءات موجزة، قبل أن تتجاوز الانتهاكات كل الحدود، عندما أصدر القائد الياباني الفريق يوشيو تاتشيبانا أوامر باقتلاع كبد أحد الطيارين الأمريكيين، وطهيه مع صلصة الصويا والخضراوات، ثم تقديمه خلال مأدبة حضرها عدد من الضباط، بدعوى أنه "دواء مفيد للمعدة" ويجسد روح القتال.

وامتدت الجريمة إلى التمثيل بجثامين ضحايا آخرين، إذ أُكلت أجزاء من جثث 4 طيارين أمريكيين، في واقعة ظلت تُصنف لاحقًا باعتبارها واحدة من أكثر جرائم الحرب بشاعة خلال الحرب العالمية الثانية.

حقيقة مدفونة لعقود

عقب انتهاء الحرب، مثل عدد من المسؤولين اليابانيين أمام محاكم جرائم الحرب، حيث أُعدم الفريق يوشيو تاتشيبانا والرائد سويو ماتوبا والنقيب شيزو يوشيي شنقًا بعد إدانتهم بجرائم القتل وحرمان الضحايا من الدفن اللائق.

فيما صدر حكم بالسجن المؤبد بحق نائب الأدميرال موري كونيزو قبل أن يُعدم لاحقًا على يد السلطات الهولندية.

ورغم صدور الأحكام، أبقت الحكومتان الأمريكية واليابانية تفاصيل القضية طي الكتمان لسنوات طويلة، خشية تعريض عائلات الضحايا لصدمة معرفة الطريقة التي قُتل بها أبناؤهم.

ولم تُكشف الحقيقة كاملة إلا عام 2003، عندما نشر المؤرخ جيمس برادلي تفاصيل القضية في كتابه، منهياً ستة عقود من الصمت حول مصير الطيارين الذين فُقدوا فوق تشي تشي جيما.

والمفارقة أن جورج بوش، الذي أصبح لاحقًا الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة بين عامي 1989 و1993، لم يكن يعلم شيئًا عن المصير المروع الذي انتهى إليه رفاقه.

وحتى عندما زار جزيرة تشي تشي جيما عام 2002 لإحياء ذكرى الحرب، ظل يعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الأسر، قبل أن يطلعه المؤرخ جيمس برادلي على تفاصيل الجريمة.

ووصف برادلي رد فعل بوش بأنه اتسم بالهدوء والصمت أكثر من الصدمة، مشيرًا إلى أنه اكتفى بهز رأسه طويلًا دون إظهار انفعال كبير، وهو ما اعتبره انعكاسًا لطبيعة جيل من الجنود اعتاد مواجهة مآسي الحرب بصمت.

وهكذا، كُتب لذلك الطيار الشاب أن ينجو من حادث كاد يضعه بين ضحايا واحدة من أبشع جرائم الحرب في التاريخ، ليشق طريقه لاحقًا إلى البيت الأبيض، بينما بقيت مأساة رفاقه حبيسة الأسرار لعشرات السنين.