زيت الزيتون أم الخردل.. أيهما يمنح الجسم فوائد صحية أكبر؟

خبرني - رغم شهرة زيت الزيتون كأحد أبرز الخيارات الصحية عالميًّا، يواصل زيت الخردل حضوره في مطابخ عديدة بفضل خصائصه الغذائية واستخداماته المتنوعة، لكن الأفضل بينهما يرتبط بطريقة الاستخدام واحتياجات الجسم.

لطالما ارتبط اختيار زيت الطهي بالصحة وجودة النظام الغذائي، ومع تنوع الخيارات المتاحة يبرز الجدل حول الأفضل بين زيت الزيتون وزيت الخردل، خصوصًا مع اختلاف تركيبة كل منهما وفوائده.

ووفقًا لما نشره موقع "Only My Health"، فإن الدراسات تشير إلى أن كلا الزيتين يمتلك خصائص غذائية مهمة، إلا أن تحديد الخيار الأنسب لا يعتمد على نوع الزيت فقط، بل يتأثر أيضًا بطريقة الطهي، ودرجة الحرارة المستخدمة، ونمط التغذية المتبع.

زيت الزيتون.. خيار القلب والأنظمة الصحية

يُعد زيت الزيتون، ولا سيما زيت الزيتون البكر الممتاز، أحد المكونات الأساسية في النظام الغذائي المتوسطي؛ لما يحتويه من دهون أحادية غير مشبعة ومركبات مضادة للأكسدة.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المكونات قد تساعد في دعم صحة القلب وتقليل مستويات الالتهابات في الجسم، إلى جانب دوره في تعزيز جودة النظام الغذائي عند استخدامه ضمن كميات معتدلة.

ويُفضل استخدام زيت الزيتون في إعداد السلطات، والأطعمة الطازجة، وعمليات الطهي التي تعتمد على درجات حرارة منخفضة أو متوسطة، كما يناسب الطهي السريع الذي لا يحتاج إلى تعرض طويل للحرارة.

زيت الخردل.. حضور قوي في المطابخ الآسيوية

في المقابل، يحظى زيت الخردل بشعبية واسعة، خاصة في المطبخ الهندي؛ بسبب نكهته المميزة وقدرته على تحمل درجات حرارة أعلى أثناء الطهي.

وتوضح الدراسات أن زيت الخردل يحتوي على أحماض دهنية من نوع أوميغا 3، إضافة إلى مركبات طبيعية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، ما جعله عنصرًا أساسيًّا في عدد من الثقافات الغذائية.

كما تشير بعض الأبحاث إلى ارتباطه بدعم عملية الهضم وتحسين الدورة الدموية، خصوصًا في المناطق التي تستخدمه ضمن أنماط غذائية تقليدية.

لا يوجد زيت "مثالي" لكل الاستخدامات

ويرى خبراء التغذية أن المقارنة بين زيت الزيتون وزيت الخردل لا تعني وجود فائز مطلق، إذ يعتمد الاختيار على نوع الطعام وطريقة تحضيره.

ويُعد زيت الزيتون خيارًا مناسبًا للأطعمة التي لا تحتاج إلى حرارة مرتفعة، بينما يمكن أن يكون زيت الخردل أكثر ملاءمة لبعض طرق الطهي التي تتطلب درجات حرارة أعلى.

وتؤكد الدراسات أن جودة الزيت وطريقة تخزينه واستخدامه تلعب دورًا أكبر في تحديد فوائده الصحية، مع أهمية اختيار الزيوت المعصورة على البارد وتجنب تعريضها للحرارة العالية لفترات طويلة.

كيف تختار زيت الطهي الصحي؟

وتوصي جمعية القلب الأمريكية باختيار الزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة، ومن أبرزها:

زيت الزيتون.

زيت الكانولا.

زيت الذرة.

زيت الفول السوداني.

زيت القرطم.

زيت فول الصويا.

زيت عباد الشمس.

الزيوت النباتية.

كما تقدم الجمعية عددًا من النصائح للحفاظ على جودة الزيوت أثناء الاستخدام، أبرزها:

-تجنب الاعتماد على القلي العميق كطريقة طهي أساسية.

-التخلص من الزيت عند ظهور الدخان أو تغير خصائصه بسبب الحرارة.

-عدم استخدام الزيت إذا تغيرت رائحته أو أصبح غير صالح للاستهلاك.

-تجنُّب إعادة تسخين الزيت أكثر من مرة.

-شراء عبوات صغيرة عند قلة الاستخدام لتجنب انتهاء الصلاحية.

تخزين الزيت في مكان بارد ومظلم للحفاظ على جودته.