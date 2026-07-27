لدغه ثعبان فأحضره معه إلى المستشفى.. واقعة غريبة في صعيد مصر

خبرني - شهد مستشفى نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوب البلاد، واقعة غير مألوفة بعدما توجه شاب يبلغ من العمر 36 عاماً إلى قسم الطوارئ عقب تعرضه للدغة ثعبان، حاملاً الثعبان نفسه داخل كيس بلاستيكي.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثعبان داخل كيس شفاف في المستشفى، ما أثار تفاعلاً واسعاً ووصفها البعض بالواقعة الطريفة والغريبة.

كما فاجأ الشاب الفريق الطبي بإحضار الثعبان رغم شعوره بالألم ما بعد اللدغة، موضحاً سبب تصرفه بالقول: "جبتلكم الثعبان عشان تعرفوا نوعه"، في محاولة لمساعدة الأطباء على تحديد نوعه واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.

ثعبان داخل المستشفى

وأثارت الواقعة حالة من الدهشة بين أفراد الطاقم الطبي، فيما ساعد وجود الثعبان في التعرف على نوعه ودعم التقييم الطبي للحالة، إلى جانب الفحص الإكلينيكي، بما أسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة. وبعد تقديم الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوص، استقرت حالة الشاب وخرج من دائرة الخطر.

إلى ذلك، شدد مختصون على أن ما قام به يُعد مغامرة شديدة الخطورة ولا يُنصح بتكرارها، إذ إن محاولة الإمساك بالثعبان بعد التعرض للدغة قد تؤدي إلى التعرض للدغة ثانية أو زيادة كمية السم، وهو ما قد يفاقم الحالة الصحية.

يذكر أن عدداً من القرى المصرية تعرضت مؤخراً لظهور متكرر للثعابين، تزامناً مع موجات الحرارة التي تعاني منها البلاد.

ضحايا لدغات الأفاعي

وخلال شهر يوليو الجاري، توفيت سيدة وطفل في حادثين منفصلين إثر تعرضهما للدغات ثعابين سامة من نوع "كوبرا" أثناء عملهما في حقول الأرز.

وبدأت سلسلة المأساة المفجعة عندما فقدت قرية القراقرة بمحافظة الشرقية سيدة ثلاثينية تدعى سهام بسيوني كانت تساعد زوجها في أعمال شتل الأرز الشاقة، حيث باغتها ثعبان بلذعة سامة أنهت حياتها في الحال، لتترك خلفها ثلاثة أطفال في حالة صدمة وذهول.

ولم تكد القرية تستفيق من صدمة الوفاة الأولى حتى فُجعت بالضحية الثانية، إذ لقي الطفل عبد الرحمن إبراهيم عطية (10 سنوات) بالصف الرابع الابتدائي، مصرعه بالسيناريو المأساوي ذاته بعد أن تعرض للدغة ثعبان غادرة أثناء مساعدته لوالده داخل إحدى الأراضي الزراعية بالقرية.

كوبرا بطول مترين

تسببت هاتان الواقعتان المتتاليتان في حالة عارمة من الذعر والقلق بين المزارعين وسكان القرية، إذ أكد الأهالي أن ظهور الثعابين والزواحف السامة بات متكرراً وخطيراً بشكل غير معتاد داخل الحقول.

وقبل أيام، شهدت محافظة الغربية المصرية أحدث ظهور لأفعى "الكوبرا"، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على حالة من الذعر سادت قرية المنشأة الكبرى، عقب ظهور كوبرا بطول مترين فوق شجرة على طريق عام، لكن السلطات المختصة استطاعت التعامل مع الموقف سريعاً والقضاء على مصدر الخطر.