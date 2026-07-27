تشهد السباحة في الأنهار والبحيرات رواجاً متزايداً، لكن الأمطار الغزيرة وفيضانات شبكات الصرف الصحي والجريان السطحي من المَزارع قد تؤدي إلى تفشي الأمراض. فكيف نعرف الأوقات التي تكون فيها المخاطر الصحية في أعلى مستوياتها؟

في يوم سبت قائظ، يقف صف من السباحين عند منحدر نهريّ في لندن، فيما تتطاير معاطف التجفيف وتتوهج شاشات الهواتف في أيديهم.

يُظهر تطبيق لمراقبة التلوث تحذيراً باللون الكهرماني بشأن نهر التايمز في المنطقة المتأثرة بالمد والجزر... يتجاهل بعضهم الأمر ويضعون هواتفهم جانباً قبل النزول إلى الماء رغم ما قد يكون كامناً فيه من مياه الصرف الصحي، مازحين بشأن الحصول على "قليل من فيتامين إس".

وهناك آخرون أكثر حذراً فيترددون... يستنشقون رائحة النهر، ويفكرون في العاصفة التي ضربت المدينة بقوة في الليلة السابقة، ثم يقررون الامتناع عن السباحة هذه المرة.

ازدهرت السباحة في المياه المفتوحة - المعروفة أيضاً باسم السباحة في المياه الطبيعية - في دول تمتد من المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى أستراليا خلال العقد الماضي، مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي، وحملات تشجيع الاستفادة من "المساحات الزرقاء" في المدن، والسعي إلى وسائل منخفضة التكلفة لتحسين الشعور بالرفاه في الأوقات الصعبة.

وتشير دراسات إلى أن قضاء الوقت في المياه الطبيعية أو بالقرب منها يرتبط بتحسن الصحة النفسية وانخفاض مستويات التوتر، حتى بعد أخذ التمارين الرياضية والدخل في الحسبان.

لكن مع إصدار السلطات الصحية تحذيرات متكررة بشأن ما يمكن أن يوجد من أمراض وتلوث في البحيرات والأنهار، فإن السباحة فيها تنطوي على مخاطر صحية. فإلى أي مدى تعد السباحة في المياه الطبيعية آمنة فعلاً؟ وهل توجد طرق تمكنك من الحكم بنفسك على ما إذا كان النزول إلى الماء فكرة جيدة؟

مياه صرف صحي وجرذان وطحالب سامة

قبل نحو قرنين، أدى الطقس الحار المقترن بتلوث شديد في نهر التايمز إلى انتشار رائحة كريهة إلى درجة الغثيان عُرفت باسم "الرائحة الكريهة العظمى". وأثار الغضب الشعبي من الرائحة إصلاحات شملت إنشاء نظام جديد للصرف الصحي في لندن.