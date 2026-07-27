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العثور على جثة مجندة في الجيش الإسرائيلي في قاعدة عسكرية

  • 27 تموز 2026
  • 11:48
العثور على جثة مجندة في الجيش الإسرائيلي في قاعدة عسكرية

خبرني - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين بالعثور على جثة جندية ليلة أمس الأحد، في قاعدة عسكرية بوسط البلاد، وقد بدأت الشرطة تحقيقا في الحادث.
وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إنه عثر على جثة جندية من الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في قاعدة عسكرية بوسط إسرائيل.

وقد فتحت الشرطة العسكرية للتحقيقات تحقيقا في الحادث، وستحال النتائج، فور الانتهاء منها، إلى النيابة العسكرية للمراجعة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "تم إبلاغ عائلتها برسالة تعزية. يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي العائلة أحزانها وسيواصل دعمها ومساندتها".

ولم يتم الكشف عن هوية الجندية الإسرائيلية أو مكان العثور على جثتها تحديدا.

وكانت تقارير عبرية ذكرت في نهاية شهر يونيو الماضي، أنه تم العثور على جثة جندي وسط إسرائيل. وفرضت الرقابة العسكرية حينها تكتما على هوية الجندي وظروف وفاته، في حين باشرت الشرطة العسكرية تحقيقا رسميا لإحالة النتائج إلى النيابة العسكرية. 

وربطت المنصات الإخبارية هذا العثور بملف تصاعد معدلات الانتحار والاضطرابات النفسية بين الجنود الإسرائيليين خلال الخدمة العسكرية. 

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