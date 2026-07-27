بلاغ يتهم باحثا وداعية إسلاميا مصريا بسب وقذف الكاتبة فاطمة ناعوت

خبرني - تقدم المحامي المصري مصطفى الحلفاوي بصفته وكيلا عن الكاتبة فاطمة ناعوت، ببلاغ ضد الباحث والداعية الإسلامي الشيخ عبد الله رشدي، اتهمه فيه بارتكاب وقائع سب وقذف بحق موكلته.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقه وصف الكاتبة فاطمة ناعوت بلفظ "حرباية" خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية.

واعتبر المحامي في بلاغه أن ما صدر عن رشدي إساءة تخدش سمعتها وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وطالب الحلفاوي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الواقعة، وإعمال نصوص القانون بحق المشكو في حقه حال ثبوت ما نُسب إليه.