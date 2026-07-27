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راقصة أوكرانية مقيمة في إسرائيل تعلق على (رقصة عيادة الأسنان)

  • 27 تموز 2026
  • 08:53
راقصة أوكرانية مقيمة في إسرائيل تعلق على رقصة عيادة الأسنان

خبرني - علقت ماريا جانييف الراقصة الأوكرانية المقيمة في إسرائيل على مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مصر، وظهرت فيه وهي ترقص داخل عيادة أسنان.
وأثار المقطع موجة من التكهنات والنقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن هوية السيدة التي ظهرت فيه، قبل أن تنتهي التحقيقات إلى نفي أي صلة لها بممارسة مهنة طب الأسنان في مصر، مع توضيح حقيقة هويتها.
وفي تصريحات أدلت بها لهيئة البث الإسرائيلية، أعربت جانييف عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي حظيت به من الجمهور المصري، معتبرة أن الجدل الذي أثير حول هويتها ساهم في زيادة شهرتها ووصول اسمها إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل.

وأكدت أنها من أصول أوكرانية وتعيش في إسرائيل منذ سنوات، لافتة إلى أنها تمارس الرقص الشرقي منذ ما يقرب من عقدين.

وأضافت أن مصر تمثل المدرسة الأهم في هذا الفن، مشيرة إلى أن جميع عروضها تعتمد على الأسلوب المصري في الرقص.

من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الفيديو أثار تفاعلا واسعا داخل مصر، قبل أن تكشف التحقيقات التي أجرتها نقابة أطباء الأسنان المصرية أن المرأة التي ظهرت في المقطع ليست طبيبة أسنان مصرية، وإنما راقصة إسرائيلية من أصول أوكرانية.

 

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