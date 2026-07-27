رئيس وزراء إسبانيا يرد على طفلة فلسطينية برسالة مؤثرة - فيديو

خبرني - وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رسالة مؤثرة إلى أطفال قطاع غزة وعائلاتهم، مؤكدا أن الشعب الإسباني يقف إلى جانبهم ولن يتخلى عنهم.

جاء ذلك ردا على رسالة طفلة فلسطينية بعدما نشرت مقطعا مصورا دعت فيه إلى إيصال لوحة رسمتها له وسط أنقاض القطاع.

وظهرت الطفلة الفلسطينية ليان في مقطع فيديو وخلفها بورتريه لسانشيز بين الركام، قبل أن توجه رسالة قصيرة قالت فيها: "مرحبا إسبانيا، أنا ليان من غزة، واليوم جئنا لنرسم صورة رئيس وزراء إسبانيا، وأتمنى أن تصل هذه الصورة إلى رئيس حكومة إسبانيا وإلى الشعب الإسباني".

ونشر سانشيز مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إنستغرام"، أعرب فيه عن امتنانه للمبادرة، قائلا: "شكرا لك يا ليان وللفنانين على هذه اللفتة الجميلة، وأيضا لجميع الشعب الفلسطيني الذي أظهر طوال الوقت مشاعر الحب والمودة تجاه إسبانيا، وسط كل هذا الألم وجدتم لحظة لترسلوا لنا محبتكم".

وأضاف مخاطبا ليان وأطفال غزة: "أود أن أقول لليان ولكل أطفال غزة وعائلاتهم إن المجتمع الإسباني بأكمله يسمعكم ويراكم ويحبكم ولن ينساكم، وأتمنى أن يأتي قريبا اليوم الذي يستطيع فيه أطفال غزة العودة إلى الرسم دون خوف في المدارس، وأن يعيشوا المستقبل في سلام".

ويواجه قطاع غزة أوضاعا مأساوية، ويوم الخميس، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (UNFPA) إن حوالي 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان قطاع غزة، يعانون حاليا من انعدام حاد في المواد الغذائية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى حدوث تحسن طفيف في الوضع، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال حرجا، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة والأطفال الصغار وكبار السن.

ويتوقع بقاء حوالي 74 ألف طفل في العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، في حين ستحتاج حوالي 25 ألف حامل ومرضعة إلى دعم غذائي، بحسب المنظمة الأممية.