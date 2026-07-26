بمزايا ذكاء اصطناعي.. شركة فنلندية تطلق هاتفا جديدا مستوحى من (نوكيا لوميا)

خبرني - أطلقت شركة "Human Mobile Devices" الفنلندية، هاتف "HMD Touch AI" الجديد، بتصميم مستوحى من هواتف "نوكيا لوميا" الكلاسيكية، لكن بمزايا الذكاء الاصطناعي، وسعر اقتصادي لا يتجاوز 69 دولارًا أمريكيًا.

ويعتمد تصميم الهاتف الجديد، الذي يُعيد إلى الأذهان سلسلة "نوكيا لوميا" الشهيرة، على وحدة كاميرا دائرية في الجزء الخلفي مع هيكل باللون السماوي المميز، ويتوفر بأغطية خلفية بألوان مختلفة تشمل الأصفر والأزرق والأبيض.

ويأتي الهاتف الجديد، بشاشة لمسية صغيرة بقياس 3.2 بوصة، إلى جانب كاميرتين بدقة 2 ميغابكسل، إحداهما في الجهة الأمامية والأخرى في الخلف، كما يضم بطارية بسعة 1950 مللي أمبير/ساعة يتم شحنها عبر منفذ "USB-C".

وينتمي الهاتف إلى فئة الهواتف الأساسية، إذ إنه يدعم تشغيل شريحتي اتصال بتقنية "4G"، إضافة إلى الاتصال بشبكات "Wi-Fi"، ويمكن استخدامه كنقطة اتصال لمشاركة الإنترنت مع الأجهزة الأخرى، وهي ميزة غير منتشرة بشكل كبير في هذه الفئة السعرية.

ويحتوي الهاتف أيضًا على زر فعلي موجود في الجزء العلوي يمكن تخصيصه لتنفيذ مهام مختلفة، ومن أبرز استخداماته تحويله إلى زر طوارئ، حيث يتيح إرسال تنبيه سريع إلى جهات الاتصال المحددة مسبقًا عند الحاجة إلى المساعدة.

ويتميز الهاتف بدمج مساعد "Doubao AI"، الذي طورته شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، حيث يوفر مجموعة من الوظائف الذكية.



ويتيح المساعد الذكي الترجمة الفورية بين اللغة الصينية والإنجليزية، وإنشاء الصور اعتمادًا على الأوامر النصية، والتعرف على العناصر الموجودة داخل الصور وإعادة ترتيبها، إضافة إلى تقديم المساعدة في الدراسة والإجابة عن الأسئلة التعليمية.

واعتمدت الشركة في الهاتف على واجهة استخدام بسيطة وخالية من التعقيد، مع توفير أدوات للرقابة الأبوية، ما يجعله خيارًا مناسبًا للأطفال أو للأشخاص الذين يرغبون في استخدام هاتف يوفر بعض المزايا الذكية دون الدخول في تجربة الهواتف الذكية المليئة بالتطبيقات والمشتتات.

ويدعم الهاتف خدمة علي باي لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بسهولة، مما يضيف له جانبًا عمليًا رغم بساطة مواصفاته.