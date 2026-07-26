إسرائيل تصادق على دخول القوات الدولية إلى غزة

خبرني - صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي «الكابنيت»، الأحد، على دخول قوات الاستقرار الدولية التابعة لـ«مجلس السلام»، وكذلك «لجنة إدارة غزة» التابعة للمجلس، إلى قطاع غزة.

وصادق وزراء «الكابنيت» على المقترح الذي قدم بهذا الشأن، فيما كان معارضه الوحيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي رأى أن إسرائيل غير ملزمة بذلك في ظل رفض «حماس» نزع سلاحها، معتبراً أن الحل الوحيد هو تهجير سكان القطاع.

فيما دافع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن القرار، ورأى أنه ليس من مصلحة إسرائيل إفشال هذه الخطوة في ظل دعم المجتمع الدولي لها، مشككاً في إمكانية نجاحها وحدها.

ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن قرار «الكابنيت» يمنح «مجلس السلام» وضعا خاصاً في غزة، بإطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء أماكن إقامة مؤقتة للفلسطينيين الذين يرغبون في السكن بها بعد إجراءات تدقيق صارمة لهم للتأكد من عدم انتمائهم لـ«حماس»، كم سيتم نقلهم للمناطق التي لا تخضع لسيطرة الحركة. وهو القرار الذي كان تبناه المجلس في اجتماعات عقدها بقبرص نهاية الشهر الماضي وبداية الشهر الجاري.

وكان الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، أعلن قبل أيام التوقيع على اتفاقية مع المغرب لإرسال قوات للقطاع، إلى جانب قوة أخرى من كوسوفو، كما عقد اجتماعاً مع ضباط من البلدين داخل مدينة رفح (جنوب غزة).