جريمة مروعة في مصر.. شاب ينهي حياة والده بسبب 100 جنيه !

خبرني - شهدت مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة في مصر جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شاب بحسب التحريات الأولية على قتل والده إثر نشوب خلاف بينهما بسبب مبلغ مالي قدره 100 جنيه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل شقة سكنية في مدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة 15 مايو إلى موقع البلاغ.

وبالفحص عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان رجل داخل الشقة، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية عقب الاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان والجيران، عن وجود خلاف بين المجني عليه ونجله، تطور إلى اعتداء انتهى بمقتل الأب، فيما تبين أن الخلاف نشب بسبب مبلغ مالي قدره 100 جنيه.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نجل المجني عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتحرر محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، وتحديد المسؤوليات القانونية، واستكمال الإجراءات اللازمة.