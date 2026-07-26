الشرطة الألمانية تقتل المشتبه به في هجوم برلين خلال مداهمة أمنية

خبرني - أفادت وسائل إعلام ألمانية، من بينها rbb، بأن المشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي استهدف المشاركين في مسيرة CSD في برلين قُتل برصاص الشرطة خلال عملية أمنية في منطقة سبانداو، غرب العاصمة الألمانية.

وذكرت التقارير أن قوات خاصة داهمت المكان الذي كان يختبئ فيه المشتبه به، قبل أن تطلق النار عليه، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات العملية.

ولم تصدر شرطة برلين، حتى الآن، بيانًا رسميًا يوضح ظروف إطلاق النار، فيما يُنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

وكان الهجوم الذي وقع مساء السبت على هامش مسيرة CSD قد أسفر، بحسب السلطات الألمانية، عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصًا، فيما وصفت السلطات القضية بأنها هجوم إرهابي بدافع إسلامي، بينما لا تزال التحقيقات جارية.