هذا ما يحدث لدماغك عند مشاهدة التلفاز ساعات طويلة

خبرني - أفادت دراسة حديثة نُشرت في دورية "ألزهايمر أند ديمينشيا" بأن قضاء ساعات طويلة أمام التلفاز قد يحمل تأثيراً سلبياً مباشراً على صحة الدماغ، ممثلاً في تقلص حجم المادة الرمادية وزيادة الأضرار المرتبطة بالتدهور المعرفي وخطر الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف.

وتتبعت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا على مدار نحو 24 عاماً، أكثر من 1700 بالغ تم تقييم عاداتهم وسلوكياتهم اليومية منذ منتصف العمر، قبل إخضاعهم لفحوص الأشعة المقطعية للرنين المغناطيسي لتقييم صحة أدمغتهم.

وأظهرت النتائج تبايناً لافتاً في التأثير؛ فقد تبيّن أن الرجال الذين شاهدوا التلفاز بكثرة أظهروا حساسية أكبر للتغيّرات السلبية في حجم الدماغ مقارنة بالنساء.

ورجّح الباحثون أن يرجع هذا الفارق إلى طبيعة نمط مشاهدة الرجال للبرامج التلفزيونية لفترات طويلة ومستمرة دون انقطاع، عكس النساء اللاتي يملن إلى قطع فترات الجلوس بشكل أكبر أثناء اليوم.

وفي المقابل، أشار البحث إلى أن الجلوس لفترات طويلة ليس مدمراً بالضرورة في الظروف كافة؛ إذ أظهر الأفراد الذين يتطلب عملهم الجلوس المكتبي لفترات طويلة نتائج أفضل بكثير في صحة الدماغ.

وعزا الفريق العلمي ذلك إلى أن الأعمال المكتبية تشمل أنشطة تحفيزية كالقراءة والكتابة وحل المشكلات وصنع القرارات، مما يسهم في بناء ما يُعرف بـ "الاحتياطي المعرفي" للدماغ، بخلاف مشاهدة التلفاز التي تُعد نشاطاً خاملًا ذهنياً.

وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة لم تمنع التأثير السلبي لمشاهدة التلفاز المكثفة، مما يبرز أهمية تركيز الاهتمام على كيفية استخدام العقل أثناء الجلوس وليس فقط على تقليل ساعات الجلوس ذاتها.