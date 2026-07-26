تفشي السالمونيلا المرتبط بالبيض في أمريكا.. 98 إصابة بـ17 ولاية

خبرني - أثار تفشي السالمونيلا المرتبط ببيض مسحوب من الأسواق قلقًا واسعًا في أمريكا، بعد إصابة 98 شخصًا في 17 ولاية ودخول 26 منهم المستشفى.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل حالات الإصابة خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 30 يونيو/حزيران، في تفشٍ ارتبط بمنتجات بيض جرى سحبها من الأسواق، وسط تحذيرات للمستهلكين بضرورة التحقق من المنتجات الموجودة داخل ثلاجاتهم.

ووفقًا للبيانات الصحية، لم تُسجل أي وفيات مرتبطة بالتفشي حتى الآن، بينما توزعت المنتجات المتأثرة على عدد من سلاسل متاجر البقالة في ولايات أمريكية مختلفة.

ما أنواع البيض المسحوب من الأسواق؟

وأقدمت شركة ميدويست بولتري سيرفيسز على سحب كميات من البيض الذي جرى إنتاجه وتوزيعه من مزارع في ولاية تكساس خلال الفترة من 6 يونيو/حزيران وحتى 3 يوليو/تموز.

وبيع البيض المتأثر تحت علامات تجارية متعددة، فيما تراوحت تواريخ انتهاء صلاحيته بين 20 يوليو/تموز و17 أغسطس/آب، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى مطالبة المستهلكين بفحص المنتجات الموجودة لديهم والتأكد من عدم شمولها ضمن عملية السحب.

ما مرض السالمونيلا؟

وتعد السالمونيلا عدوى بكتيرية تنتقل غالبًا عبر تناول أطعمة ملوثة، ومن أبرز مصادرها البيض والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان غير المبسترة، إلى جانب بعض الفواكه والخضراوات الطازجة.

وتظهر الأعراض عادة بعد فترة تتراوح بين 6 ساعات و6 أيام من تناول الطعام الملوث، وتستمر في معظم الحالات من 4 إلى 7 أيام، بحسب شدة العدوى وحالة المصاب الصحية.

تشمل أبرز العلامات المصاحبة للعدوى الإسهال والحمى وتقلصات المعدة، إلى جانب الغثيان والقيء والصداع، كما قد يؤدي المرض إلى الإصابة بالجفاف.

ويتعافى معظم البالغين الأصحاء دون الحاجة إلى علاج محدد، إلا أن العدوى قد تصبح أكثر خطورة إذا انتقلت البكتيريا إلى مناطق أخرى خارج الجهاز الهضمي.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات السالمونيلا

تزداد احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، والحوامل، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة نتيجة حالات صحية أو علاجات معينة.

وقد يحتاج المصابون من هذه الفئات إلى رعاية طبية عاجلة، خصوصًا في حالات الجفاف الشديد أو عند انتقال العدوى إلى مجرى الدم.