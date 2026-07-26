تجارة الأردن والغرفة العربية البريطانية تبحثان برنامج عمل مشترك

خبرني - عقد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، وبصفته عضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية البريطانية (ABCC)، العين خليل الحاج توفيق، اجتماعاً مع ريتا مسعود، الأمين العام للغرفة، لبحث برنامج عمل مشترك يركز على توسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن والمملكة المتحدة، وتعزيز حضور الشركات الأردنية في السوق البريطانية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى الأردن.

وحسب بيان للغرفة اليوم، أكد الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من نجاح اللقاءات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال برنامج عمل مؤسسي يحدد الأولويات، ويربط الشركات الأردنية والبريطانية، ويعمل على تحويل الفرص إلى شراكات واستثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية العربية البريطانية، بما تمتلكه من خبرة وشبكة علاقات واسعة مع مؤسسات الأعمال في المملكة المتحدة والعالم العربي، تمثل شريكاً استراتيجياً في دعم جهود القطاع الخاص الأردني، من خلال توفير المعلومات الموثوقة عن الأسواق والفرص الاستثمارية، والتشبيك بين رجال الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

وأضاف أن برنامج العمل المقترح سيركز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والخدمات الاستشارية والهندسية، والخدمات اللوجستية، ومنتجات الحلال، والصناعات الإبداعية والصناعات الدوائية والغذائية ، والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لأعمال الشركات البريطانية في المنطقة العربية .

وأكد الحاج توفيق أنه تم الاتفاق على الشروع في إعداد برنامج عمل مشترك يتضمن دراسة احتياجات السوق البريطانية من السلع والخدمات الأردنية، وتحديد المنتجات والخدمات التي تمتلك ميزات تنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات الوطنية، بالتوازي مع تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية التي يوفرها الأردن، وموقعه الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنحه ميزة الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما شدد على أهمية توسيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية، من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتوفير فرص تدريب للشباب الأردني في المؤسسات والشركات والجامعات البريطانية، إلى جانب تبادل المعلومات حول احتياجات سوق العمل البريطاني والتخصصات المطلوبة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الأردنية للاستفادة من الفرص المتاحة.

من جانبها، أكدت ريتا مسعود حرص الغرفة على مواصلة التعاون مع غرفتي تجارة الأردن وعمّان، والعمل على تنفيذ برنامج مشترك يركز على القطاعات الواعدة، وتعزيز التشبيك بين الشركات، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعدها على دخول الأسواق وإقامة شراكات اقتصادية مستدامة، إضافة إلى تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة وزيارات متبادلة لوفود الأعمال.

ويشار إلى أن الغرفة التجارية العربية البريطانية، التي تأسست عام 1975، تعد من أبرز المؤسسات الداعمة للعلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمار من خلال المؤتمرات والبعثات التجارية وخدمات دعم الأعمال.