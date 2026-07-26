اعتقال إمام مسجد من أصل عربي في أميركا بتهم اعتداءات جنسية على 5 ضحايا

خبرني - ألقت السلطات الأمنية في مقاطعة ريتشلاند القبض على المدعو لؤي الخطيب (Louai Elkhatib)، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي يعمل إماماً لمسجد ومديراً لإحدى المدارس التابعة لمؤسسة (Mission Hope Foundation)، وذلك عقب تحقيقات موسعة كشفت عن تورطه في اعتداءات جنسية واستغلال لنفوذه الوظيفي والديني.

تفاصيل اللائحة الاتهامية

يواجه المتهم قائمة من التهم الجنائية الثقيلة، تشمل:

* تُهمة واحدة بالسلوك الجنسي الإجرامي من الدرجة الأولى.

* 4 تُهم بالاعتداء والضرب من الدرجة الأولى.

تم إلقاء القبض على الخطيب رسمياً يوم 20 يوليو 2026، وهو قيد Detention حالياً على ذمة القضية.

مسار التحقيقات ومتعدد الضحايا

بدأت خيوط القضية تكشف في 30 يونيو 2026، حين تقدمت إحدى الضحايا ببلاغ رسمي للشرطة أفادت فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل المتهم على مدار عدة سنوات.

ومع توسع نطاق التحقيقات التي أجراها مكتب شريف مقاطعة ريتشلاند، ظهرت 4 ضحايا أُخريات قدمن شهادات وبلاغات مشابهة تؤكد تعرضهن للاعتداء، ليرتفع بذلك الإجمالي المعلن عنه إلى 5 ضحايا.

أسلوب الاستغلال والنفوذ

وأوضح مكتب الشريف في بيانه أن المتهم تعمد استغلال منصبه الديني كإمام وموقعه الإداري كمدير للمدرسة لممارسة الضغط والنفوذ على الضحايا، اللاتي تبين أنهن من رعايا المسجد والموظفات العاملات بالمدرسة التابعة للمؤسسة.

دعوة عاجلة من السلطات:

حثت الأجهزة الأمنية والمختصة أي أفراد لديهم معلومات إضافية، أو ضحايا محتملين آخرين لم يتقدموا ببلاغاتهم بعد، على السرعة بالتواصل مع مكتب الشريف للإدلاء بشهاداتهم ودعم مسار التحقيق الجاري.