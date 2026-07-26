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مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس

  • 26 تموز 2026
  • 09:06
مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس

خبرني - أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مسجدًا قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل ببلدة بيت فوريك شرق المدينة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وأضرموا النار في مسجد الرحمة، وهو قيد الإنشاء، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع.

وفي بيت فوريك، أكدت مصادر أمنية أن مستوطنين هاجموا حي الضباط، وأضرموا النار في منزل المواطن عبادة مليطات، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه، قبل أن تتم السيطرة على الحريق.

وأضافت المصادر، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام والثأر من العرب.قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي تعاملت اليوم مع حادث شخص حوصر داخل حفرة باحد المنازل  بمحافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة باشرت عمليات الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث عملت على تحرير الشخص المحاصر باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، إلا أنه قد فارق الحياة.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاءالحكومي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث

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