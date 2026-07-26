763 وحدة جديدة.. خطة إسرائيلية لتوسيع مستوطنة عيلي 3 أضعاف

خبرني - أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش السبت، اعتزام إسرائيل بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي جنوبي نابلس، ضمن خطة يُتوقع أن تزيد حجم المستوطنة إلى 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة بما يسمح باستيعاب آلاف المستوطنين الجدد.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن سموتريتش قوله إن الخطة تشمل بناء وتطوير الوحدات الجديدة في المستوطنة التابعة لمجلس بنيامين الاستيطاني، إلى جانب إقامة مزارع وبلدات استيطانية.

وكان سموتريتش قد قال، في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، إن الحكومة أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق تقرير نشرته منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.

اعتداءات المستوطنين

ووفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في 6 يوليو/تموز الجاري، نفذ المستوطنون 3488 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشملت الاعتداءات مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق منازل وإطلاق النار والاستيلاء على أراض وإقامة بؤر استيطانية، مما أسفر عن مقتل 17 فلسطينيا بحسب التقرير.

ويحذر الفلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين يمهدان لإعلان ضم الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، ويقوضان إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.