مهندسان أردنيان يحصلان على براءة اختراع في مجال السلامة الذكية لمركبات الهيدروجين

خبرني - في إنجاز يعكس قدرة الكفاءات الأردنية على المساهمة في تطوير تقنيات المستقبل، حصل المهندسان الأردنيان محمد الزرقان وشريف الرقّاد على براءة اختراع في مجال السلامة الذكية لمركبات الهيدروجين، ضمن حلول تقنية متقدمة تهدف إلى تعزيز سلامة وموثوقية المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية. ولا تقتصر أهمية الإنجاز على تسجيل براءة اختراع في قطاع عالمي متقدم، بل تمتد إلى الخبرات والمعرفة التي يمكن توظيفها في الأردن لدعم توجهاته في مجالات الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والأنظمة الذكية، وبناء قدرات المهندسين الأردنيين في تخصصات تشهد نمواً متسارعاً على المستوى الدولي.

وتتمحور براءة الاختراع حول تطوير حلول برمجية ذكية قادرة على رصد المؤشرات المرتبطة بالأعطال المحتملة في أنظمة المركبة وتحديدا تخزين الهيدروجين وانسيابية عملية توليد الطاقة في مراحل مبكرة، بما يساعد على تحسين إجراءات السلامة، ورفع مستوى الاعتمادية، وتعزيز قدرة أنظمة التحكم على التعامل مع المخاطر الفنية قبل تطورها.

وجاء هذا الإنجاز خلال عمل المهندس محمد الزرقان على قيادة مشاريع متقدمة في مجال خلايا الوقود الهيدروجينية، من بينها مشاريع لدى شركتي AVL وJaguar Land Rover، حيث قاد تطوير برمجيات التحكم لأنظمة معقدة ترتبط بصورة مباشرة بسلامة مركبات الهيدروجين وأدائها. وشارك في تطوير الابتكار المهندس الأردني شريف الرقّاد، الذي كان عضواً في الفريق الذي قاده الزرقان، وتولى دوراً محورياً في هندسة الأنظمة وإدارة المتطلبات المرتبطة بتطوير البرمجيات، وضمان توافقها مع متطلبات السلامة والأداء والاعتمادية في أنظمة المركبات الحديثة.

وقال الزرقان إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحاً فردياً، بل يعكس قدرة المهندسين الأردنيين والعرب على المنافسة والإسهام في أكثر القطاعات الهندسية تقدماً في العالم، مشيراً إلى أن تطوير برمجيات المركبات الحديثة يتطلب الجمع بين الدقة الهندسية، والابتكار، والفهم العميق لمعايير السلامة والاعتمادية.

وأكد الزرقان استعداده لوضع خبراته العلمية والعملية في خدمة الأردن، للمساهمة في دراسة التحديات المحلية وتطوير حلول عملية في مجالات الأنظمة الذكية، والطاقة النظيفة، وسلامة المركبات، والتحكم المتقدم. يحث يمكن لهذه الخبرات أن تدعم الأردن في عدد من المجالات، من بينها تطوير برامج تدريبية متخصصة في برمجيات المركبات والأنظمة المدمجة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد الزرقان من الخبرات الأردنية المتخصصة في تقنيات المركبات الذاتية والأنظمة الذكية والتحكم المتقدم والتحسين الهندسي. وقد بدأت مسيرته الابتكارية مبكراً بحصوله على براءة اختراع سابقة في سن السابعة عشرة، إلى جانب نشر أبحاث علمية في مجالات تصميم الأنظمة الذكية وأنظمة التحكم. وحصل الزرقان على درجة البكالوريوس في هندسة الميكاترونكس من جامعة الطفيلة التقنية في الأردن، ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والفضاء من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.

وشملت مسيرته المهنية والبحثية العمل والمساهمة مع مؤسسات عالمية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية NASA والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى العمل على مشاريع مرتبطة بشركة General Motors ووزارة الطاقة الأميركية، وقيادة مشاريع لدى AVL وJaguar Land Rover في قطاع السيارات والتقنيات المتقدمة. ويعمل الزرقان حالياً قائداً لمنصة المركبات ذاتية القيادة في شركة Oxa في أكسفورد، حيث يسهم في رسم التوجه الاستراتيجي والرؤية التقنية لمنصات وشبكات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب عمله مستشاراً في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير ودمج التقنيات الناشئة.

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/083444851/publication/EP4331898A1?q=pn%3DEP4331898

https://patents.google.com/patent/EP4331898B1/en